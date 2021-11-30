Украина КГГА: В ночь на 1 декабря в Киев могут запретить въезд грузовиков

2021-11-30 21:40

В ночь на 1 декабря, в случае непогоды, в Киеве могут ограничить въезд грузовиков в город. Об этом сообщили в пресс-службе Киевской городской государственной администрации.

По данным КГГА, это поможет уменьшить нагрузку на дорожную сеть.

Указано, что еще до начала осадков, дорожники начнут обработку дорог, мостов и тротуаров противогололедными средствами.

"В случае ухудшения погодных условий будет принято решение об ограничении въезда крупногабаритного транспорта в город. Такая мера позволит уменьшить нагрузку на дорожную сеть города и уменьшить вероятность пробок", - пишет пресс-служба КГГА.