Мир Стало известно, какие мессенджеры могут передавать спецслужбам личные данные пользователей

2021-12-02 08:24

Мессенджеры WhatsApp и iMessage могут передавать Федеральному бюро расследований США личные данные пользователей, сообщает Rolling Stone.

В частности, WhatsApp выдает все контакты, имена и номера людей. Из iMessage ФБР может получить данные о поиске пользователя за последние 25 дней.

Указано, что спецслужбы США при наличии ордера получают данные от популярных мессенджеров законным путем

Одна из возможностей получить данные законным путем - если на телефоне Apple включена синхронизация сообщений в iCloud. Полиция может запросить к ним доступ.

 

subscriber subscriber

Еще по теме

Через неделю Facebook сменит название - стали известны причины

2021-10-20 10:12

WhatsApp резко ограничит функциональность аккаунтов - стала известна причина

2021-02-27 13:49

В приложениях Telegram и WhatsApp произошел масштабный сбой

2021-02-09 15:46

документ Власти Азербайджана заблокировали соцсети, мессенджеры и видеохостинги

2020-09-29 14:43

Еще новости в разделе "Мир"

Стало известно, какие мессенджеры могут передавать спецслужбам личные данные пользователей

2021-12-02 08:24

26-летний мужчина выжил во время перелета из Гватемалы в США на шасси самолета

2021-12-01 13:12

В Беларуси "за мелкое хулиганство" арестовали журналиста Радио Свобода

2021-12-01 12:10

Попытка госпереворота: арестовано уже 134 подозреваемых

2021-11-30 12:10
Все статьи раздела "Мир"

Мир

Стало известно, какие мессенджеры могут передавать спецслужбам личные данные пользователей 2021-12-02 08:24
26-летний мужчина выжил во время перелета из Гватемалы в США на шасси самолета 2021-12-01 13:12
В Беларуси "за мелкое хулиганство" арестовали журналиста Радио Свобода 2021-12-01 12:10
Попытка госпереворота: арестовано уже 134 подозреваемых 2021-11-30 12:10