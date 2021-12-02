Мир Стало известно, какие мессенджеры могут передавать спецслужбам личные данные пользователей

2021-12-02 08:24

Мессенджеры WhatsApp и iMessage могут передавать Федеральному бюро расследований США личные данные пользователей, сообщает Rolling Stone.

В частности, WhatsApp выдает все контакты, имена и номера людей. Из iMessage ФБР может получить данные о поиске пользователя за последние 25 дней.

Указано, что спецслужбы США при наличии ордера получают данные от популярных мессенджеров законным путем

Одна из возможностей получить данные законным путем - если на телефоне Apple включена синхронизация сообщений в iCloud. Полиция может запросить к ним доступ.