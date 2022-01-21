Мир Спецслужбы могут без объяснения причин следить за любым пользователем мессенджера WhatsApp

2022-01-21 20:34

Спецслужбы США могут без объяснения причин следить за любым пользователем мессенджера WhatsApp из любой страны мира. Такое право им дает юридическая лазейка в виде закона 1986 года "Об автоматических регистраторах телефонных звонков", пишет Forbes.

При этом спецслужбы даже могут не уведомлять компанию Meta, которая является владельцем WhatsApp, о том, кого они преследуют, или отчитываться о том, зачем они это делают. По информации Forbes, такого рода использование закона всплыло в недавно рассекреченных документах.

В ноябре 2021 года подразделение Управления по борьбе с наркотиками в штате Огайо потребовало от Meta установить слежку сразу за семью пользователями WhatsApp. Интернет-корпорация была вынуждена выполнить это требование. При этом сами отслеживаемые пользователи находились в Китае и Макао. Это означает, что, фактически, любая американская спецслужба может следить за кем угодно из более 2 млрд пользователей WhatsApp.

Согласно другому судебному документу, на который ссылается Forbes, в одном из предыдущих дел Управления по борьбе с наркотиками мишенями стали еще семь пользователей WhatsApp, четверо из них находились на территории Мексики, трое дислоцировались в США.

Подобное возможно при использовании особой технологии, называемой "автоматическим регистратором телефонных звонков". Однако такая слежка не подразумевает предоставление доступа к сообщениям.

При этом доподлинно неизвестно, есть ли у WhatsApp доступ к личной переписке пользователей, но, по официальным данным, все диалоги защищены сквозным шифрованием, что делает вероятность перехвата сообщений невозможной.

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