Украина С 10 декабря в супермаркетах Украины запретят бесплатно давать одноразовые пластиковые кульки

2021-12-02 09:21

С 10 декабря начинают действовать некоторые статьи закона "Об ограничении обращения пластиковых пакетов на территории Украины".

Привычные для всех сверхтонкие, тонкие и оксоразлагаемые пакеты толщиной до 50 микрометров могут только продаваться, а не предоставляться на безвозмездной основе, как это обычно происходит в торговых сетях.

Эта норма закона распространяется на все сферы обслуживания: кафе, супермаркеты. Полный запрет на такие пакеты начнет действовать с 9 марта 2022 года.

Исключение составят биоразлагаемые пакеты, а также используемые в качестве первичной упаковки для упаковки или транспортировки свежей рыбы, мяса и продуктов из них, сыпучих продуктов и льда. Но и их запрет также планируется - с января 2023 года.

По данным правительства, каждый год украинец использует около 500 полиэтиленовых пакетов, в то время как в странах ЕС этот показатель - 90 пакетов на человека. За нарушение закона будут штрафовать только распространителей, а не покупателей.

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