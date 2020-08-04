Мир Есть первая страна мира, запретившая пластиковые пакеты - штраф более 300$

2020-08-07 12:14 186
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Власти южноамериканской Чили ввели окончательный запрет на использование пластиковых пакетов в сфере торговли.

Как сообщила министр окружающей среды страны Каролина Шмидт в Twitter, отказ от пластика начался в стране еще 3 августа 2018 года. 

"Сегодня сделан последний шаг - запрещены пластиковые пакеты в небольших и средних магазинах" - написала Шмидт.

Ранее их использование было запрещено в супермаркетах, что, по подсчетам чиновников, позволило предотвратить продажу пяти миллионов пакетов за два года.

Магазины-нарушители будут платить штраф около 330 долларов за каждый проданный пакет.

Теперь полиэтилен можно использовать только для сохранения свежести продуктов или в гигиенических целях. У крупных компаний есть шесть месяцев на то, чтобы полностью отказаться от пакетов. Малому бизнесу на все про все дается два года.

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