Украина Штрафы за неуплаченную парковку в Киеве: какую сумму придется заплатить

2021-12-01 16:20

За неуплаченную парковку в Киеве придется заплатить штраф в 20-кратном размере. Сумма зависит от района, согласно новым правилам парковки.

Какой будет сумма штрафа в разных парковочных зонах.

Водители, которые вовремя не оплатили парковку, вынуждены будут заплатить штраф в 20-ти кратном размере от цены за один час парковки в определенной зоне:

в зоне I – 700 гривен;

во ІІ – 500 гривен;

в ІІІ – 100 гривен.

Напомним, что новые тарифы зависят от выбранной водителем парковочной зоны в разных частях города. Например, в центре Киева нужно отдать около 35 грн/час, в прицентральных районах - до 25 грн/час. Цена за один час парковки в спальном районе не будет превышать 5 грн.