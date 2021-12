Детали фото В декабре в Киеве пройдет большой цикл концертов UNIVERSUM CLASSIC и UNIVERSUM JAZZ

2021-12-01 15:22

Для всіх, хто любить музику!

В грудні 2021 року дві українські агенції EDERI MANAGEMENT (https://ederimanagement.com/) та STAGE ART (https://stageart.show) на пропозицію єдиного у Східній Європі концертного залу-музею UNIVERSUM HALL, започатковують новий спільний проект – мультидисціплінарний цикл концертів UNIVERSUM CLASSIC та UNIVERSUM JAZZ. Концерти будуть проходити на 2-х локаціях - UNIVERSUM HALL (пр. Глушкова,1, ВДНХ, павільйон №6) та Кірха Святої Катерини (вул. Лютеранська, 22).

4 грудня, 18:00 Viva Piazzolla! (UNIVERSUM CLASSIC) - Кірха Святої Катерини, вул. Лютеранська, 22

Танго і «Пори року в Буенос-Айресі» Астора П’яццолли - це не про природу і танці, це про людину. Сам композитор уточнював, що йдеться про різні періоди життя жителя Буенос-Айресу, мовою танго про душу міста.

У програмі «Пори року у Буенос-Айресі» та інші твори Астора П’яццолли:

Аргентинські Танго Астор П’яццолли : «Café 1930», Танго для скрипки та контрабаса, «Chiquilin De Bachin», «Adiós Nonino», «Oblivion», «La Muerte del Ángel», «Libertango» та «Пори року у Буенос-Айресі»:

Весна в Буенос-Айресі \ «Primavera Porteña»

Літо у Буенос-Айресі \ «Primavera Porteña»

Осінь в Буенос-Айресі \ «Otoño Porteño»

Зима у Буенос-Айресі \ «Invierno Porteño»

Саме камерному ансамблю «РАВІСАН» Національного будинку органної та камерної музики України, у складі якого українські віртуози лауреати міжнародних конкурсів, вдалося передати п'ьяццолівський новий зміст танго, коли еротичність, що колись була скандальною, тепер стала екзотичною й привабливою.

У складі камерного ансамблю «Равісан» молоді талановит українські виконавці, випускники Національної музичної академії імені Петра Чайковського: засл. артисти України Наталія Наталія Кравченко /фортепіано/ та Олег Мороз /кларнет/, лауреати міжнародних конкурсів Олег Дудниченко /скрипка/, Артем Полуденний /віолончель/ та запрошені артисти: засл.артист України Максим Сидоренко /фортепіано/ та лауреати міжнародних конкурсів Андрій Дубій /баян/, Тімур Бабашин /контрабас.

5 грудня, 19:00 «Пори року» Антоніо Вівальді (UNIVERSUM CLASSIC) - Кірха Святої Катерини, вул. Лютеранська, 22

По популярності в світі музика концертів «Пори року» Вівальді можна зрівняти хіба що з Біблією. Вже четверте сторіччя ми наспівуємо, чуємо у мобільниках, слухаємо аранжування та кавер версії цієї безсмертної музики епохи бароко. Концерт «Весна» занесена, як взірець музики до Windows 3.0.

У програмі цикл концертів «Пори року» та інші твори А.Вівальді:

Кончерто гроссо ре мінор

Концерт «Весна» з циклу «Пори року»

Концерт «Літо» з циклу «Пори року»

соліст – М.Білич

Концерт «Rustico» соль мажор Фолія Концерт «Осінь» з циклу «Пори року» Концерт «Зима» з циклу «Пори року» соліст – К.Шарапов

Виконавці - Камерний ансамбль «Київ» Національного будинку органної та камерної музики України у складі:

заслуженої артистки України Ганни Нужі /віолончель/, лауреатів міжнародних конкурсів - Кирила Шарапова/скрипка/, Михайла Білича /скрипка/, Наталії Кулеби /альт/, Інни Довбні /клавесин/, Андрія Васіна /клавесин/

Вишукане та витончене виконання музики епохи бароко ансамблем «Київ» Національного будинку органної та камерної музики України завжди викликає у слухачів захоплення. Колектив, створений у 1989 році, є переможцем Міжнародних конкурсів камерних ансамблів у Флоренції (Італія), у Токіо (Японія), імені Володимира і Регіни Горовиць та багато гастролює Україною, Італією, Німеччиною, Польщеюі, Японією, Фінляндією.

Унікальність колективу в універсальності артистів, які здобувши визнання як лауреати міжнарожних конкурсів однаково вірртуозно виконують ансамблевий репертуар і сольні твори, тому в програмах колективу чильне місце належить сольним номерам.

11 грудня, 15:00 Концерт «Від Генделя до Гудмана» (UNIVERSUM CLASSIC) - UNIVERSUM HALL (пр. Глушкова,1, ВДНХ, павільйон №6)

Багатожанрова програма під силу тільки таким віртуозним універсальним солдатам музики, як «Київ-Брасс» будиноку органної та камерної музики України у складі: н.а. України Андрій Ільків /труба/, Михайло Головін /труба/, Дмитро Таран /валторна/, Сергій Кашин /тромбон/, Василь Будяківський /туба/ .

Щоб слухачі отримали ліки для свого емоціонального здоров'я в наш ковідний час, артисти склали програму таким чином, що музика захоплює вас і не відпускає до останньої зіграної ноти. Від бароко до класики, від романтизму до блюзу – вас підкорить кожен звук. Музиканти володіють бездоганним відчуттям стилю творів різних епох і країн, в різноманітному репертуарі колективу представлені композиції різних жанрів та стильових напрямків: від Бароко до класичного джазу. Красивий теплий звук, блискуча техніка, чиста інтонація — саме такі риси притаманні виконавській манері квінтету.

В програмі концету музичні бестселлери «всіх часів і народів»:

Георг Фрідріх Гендель - Концертна сюїта ре мажор на 6 частин

Вольфганг Амадей Моцарт - Романс та Рондо з концерту для валторни

Рафаель Мендес - Романс та Фантастичний танок

Астор П’яццолла - Сюїта «Марія з Буенос-Айресу»

Леонард Бернстайн - Сюїта «Вестсайдська історія»

Майкл Камен - Квінтет

Вільям Хенді – «Beale Street Blues»

Лютер Хендерсон - «Tuba Tiger Rag»

Джонн Леннон– Пол Маккартні - «Мішель»

Хуан Тізол - Дюк Еллінгтон - «Караван»

Бенні Гудмен – «Goodbye blues»

«Київ-Брасс» щойно повернувся з чергових гастролей по містах Німеччини. А з року створення - 1990 – ансамбль своїми виступами встиг підкорити концертні майданчики багатьох країн Європи, крім того, здобувши амбітні звання «Перший талант світу» на музичному фестивалі в Тулузі (Франція) та лауреатів і дипломантів у Міжнародних конкурсах камерних ансамблів у Парижі та брас-квінтетів у Нарбоні. Колектив неодноразово і з успіхом брав участь у міжнародних конкурсах та фестивалях, де завжди отримував високі нагороди, зокрема, Другу премію на Міжнародному конкурсі камерних ансамблів у Парижі (1992), Диплом на Міжнародному конкурсі брас-квінтетів у Нарбоні (Франція, 1994), звання «Перший талант світу» на музичному фестивалі в Тулузі (Франція, 1995).

12 грудня: 15.00 Концерт DUO DI BASSO - Музична вітальня (UNIVERSUM CLASSIC) - UNIVERSUM HALL (пр. Глушкова,1, ВДНХ, павільйон №6)

Запрошуємо до експерименту у музичній вітальні Universum Hall. Як вам такий діалог між контрабасом і віолончеллю? Спеціально написаний репертуар, спеціальні аранжування – і музична програма від бароко до джазу у виконанні молодого покоління українських віртуозів – лауреатів міжнародних конкурсів Юрія Приріза (контрабас) та Гліба Сасько. (віолончель)

До програми концерту увійшли:

Дж. Россіні - дует 1 частина

Зденек Лукаш - Duo di Basso

Зденек Лукаш - Рондо

Едгар Меєр - Дует

Геральд Генцмер - 6 багателей

Юрій Приріз, з Дрогобича. Ще під час навчання у Музичній академії України його запросили до складу оркестру Національної Філармонії України.

Але його творча натура бажала індивідуального вираження. Його запрошують до міжнародного проєкту, I Culture Orchestra, де він підкоряв міжнародні концертні сцени, вчився у великих – контрабасиста Леона Боша (Велика Британія). В його доробку співпраця з такими зірками як Джошуа Белл, Ґотьє Капюссон, Аві Авіталь, Моріс Штеґер, Крістоф Зітцен.

Його запрошують до своїх оркестрів і проектів світові Маестро - Рікардо Муті, Кирило Карабиць, Дмитро Яблонський.

У 2018 артист створює проєкт Contrabass and Co. Він грає на 5 струнному контрабасі Рубнер, який на замовлення зробив майстер Міхаель Ґласс.

Гліб Сасько, киянин із сімʼї музикантів. Як підтвердження визначення «діти-індіго» хлопець у 6 років почав навчання в КССМШ ім. М.В. Лисенка.

Ще студентом він стає лауреатом численних міжнародних і національних конкурсів, нині йому 18, а в доробку сольні виступи у Польщі, Німеччині, Австрії, Ізраїлі та ОАЕ

Брав участь у майстер-класах з визначними музикантами Європи. Є учасником Молодіжного Симфонічного Оркестру України та «NEW ERA ORCHESTRA».

18 грудня 15:00 FOLK OF THE WORLD (UNIVERSUM CLASSIC) - UNIVERSUM HALL (пр. Глушкова,1, ВДНХ, павільйон №6)

Струнний квартет Contrabass & Co у складі лауреатів міжнародних конкурсів: Віктор Глибочану (скрипка), Софія Грабовська (скрипка), Андрій Макій (альт), Юрій Приріз (контрабас).

В програмі концерту: «Five sheep four goats», «Waltz after Lasse in Lyby», «Ribers #8», «Sonderho Bridal Trilogy», Гра «Бздури», «Vigstamoin», «Peat dance».

«Було так: контрабасист, скрипалька, скрипаль, альтистка і вітальність народної музики. Концерт цей з легкістю і витонченістю довів, що фольклор може бути сучасним, актуальним, навіть авангардним. Музика Contrabass & Co як би дистилює, очищає фольклор, концентрує його. Результат — незвичайне звучання, знайоме, близьке серцю, але при цьому гостре, незвичайне, незвичне.» - «Kyiv Dailly», інтернет видання.

Засновник квартету Юрій Приріз амбітний, але контрабасисту дуже важко пробитися в «музичні люди». Тож він зробив себе сам і об'єднав друзів у Contrabass & Co.

Яскравий і цікавий експеримент з однодумцями.

18 грудня, 20:00 ДЖАЗ ТРІО УСЕЇНА БЕКІРОВА (UNIVERSUM JAZZ) - UNIVERSUM HALL (пр. Глушкова,1, ВДНХ, павільйон №6)

Виступ Тріо Усеїна Бекірова – це колаборація музикантів, кожен з яких професіонал у своїй сфері і відомий не лише в Україні, а й далеко за її межами. А сам Усеїн Бекіров – Заслужений артист України, кримськотатарський джазовий музикант, зірка сучасного українського джазу. У його композиціях звучать народні мелодії кримських татар, українців, азербайджанський та балканський фольклор. Провідними стилями в творчості Усеїна Бекірова є ethno-jazz, funk та fusion. До авторських проектів музиканта належать «Freenationale-бенд», «Ethnovation», «Бекіров-бенд», «Тріо Усеїна Бекірова», «Квартет Усеїна Бекірова» та ін. Усеїн Бекіров є постійним учасником європейських джазових фестивалів, серед яких «HanseStadtFest» (Франкфурт), «Krakov Jazz» та ін., а також знакових українських джазових фестивалів: «Koktebel Jazz Fes», «Alfa Jazz Fest», «ДоДж», «Chernihiv Jazz Open», «Джазділіжанс», «Jazz Bez», «Kyiv Open Air», проектів «Jazz Коло» Ігоря Закуса, «Тема з варіаціями.Live» Олексія Когана та інші. Як піаніст та саундпродюсер співпрацював у проектах з такими музикантами як Богдан Гуменюк, Денніс Аду, Микола Кістеньов, Алла Кудлай, Віктор Павлік, Джамала, Потап, гурт «Алібі», Тіна Кароль, Таїсія Повалій, Едуард Приступа (Діля), Ельзара Баталова, Баррі Бренхард та інші. Грає разом із колективом «Київські солісти», гуртами «Ethnovation», «Oakmen» та у власному джазовому квінтеті «Bekirov band».

В програмі концерту прозвучать авторські джазові твори Усеїна Бекірова у виконанні музикантів світового рівня.

Для вас гратимуть:

Усеїн Бекіров - клавішні інструменти,

Роман Пилипенко – барабани,

Артем Лебедєв - бас-гітара.

19 грудня: 15.00 Christmas concert - Вокально-інструментальна барокова музика (UNIVERSUM CLASSIC) - UNIVERSUM HALL (пр. Глушкова,1, ВДНХ, павільйон №6)

У Різдвяні часи завжди відбуваються дива і здійснюються мрії, тому треба збиратися і творити. Саме це будуть робити у цей день співаки і співачки, вихованці Національної музичної академії ім.П.І.Чайковського, лауреати міжнародних престижних співацьких конкурсів. Під барочну музику від найяскравішого в цій сфері Генрі Перселла, до блюзів Гершвіна, ви будете малювати свої мрії почуттями, а інтерактивні візерунки навколо створять омріяну дійсність..

Ви зануритесь в атмосферу Різдва під шедеври вокального мистецтва разом з молодими талантами України.

В програмі концерту:

Джуліо Каччіні - Ave Maria Генрі Пёрселл - Music for a while Антоніо Вівальді - «Sposa son disprezzata» Георг Фрідріх Гендель - арія Альцини Вольфганг Амадей Моцарт - арія Сюзанни Вінченцо Белліні - дует Ave Maria Франц Шуберт - Ave Maria та Романс Тірітомба - Неаполітанська пісня Луїджі Ардіті - IL bacio Жорж Бізе – Сегеділья та Сарсуэла Френсіс Пуленк - Дороги кохання Гершвін - Фантазія та Summer time Астор П‘яццола - Ave Mariа Франц Грубер - Тиха ніч, різдвяна хритиянська пісня.

19 грудня, 20:00 Шоу Андрія Соловйова «Новорічний джаз рояль» (UNIVERSUM JAZZ) - UNIVERSUM HALL (пр. Глушкова,1, ВДНХ, павільйон №6)

Феєрверк віртуозної гри на роялі, тонкого почуття гумору та шикарної музики! Все це – концерт «Новорічний джаз рояль» композитора та піаніста Андрія Соловйова – улюблене шоу глядачів незалежно від їхнього віку!

Тут Кожен зможе насолодитися вишуканою новорічною джазовою музикою та почути цікаві факти з історії джазової музики.

Цього вечора Ви почуєте як змінювалася музика починаючи з 30-х років минулого століття до сьогоднішнього часу, а особливу неповторну атмосферу прикрасять образи на унікальній проекційній циклорамі!

До вашої уваги найпопулярніші світові новорічні хіти у новому джазовому звучанні, а також авторські композиції відомого українського композитора та піаніста Андрія Соловйова.

Цього вечора на сцені разом із Андрієм будуть відомі українські музиканти, яких, без перебільшення, можна назвати сучасною українською музичною елітою.

Буде цікаво і незвично. Комфорт і всі умови для відпочинку, невимушена дружня атмосфера і, в той же час, високий професійний рівень.

Важливо!

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України № 1236 від 09.12.2020 року (зі змінами) та рішення постійної комісії з питань ТЕБ і НС КМДА (протокол № 68), відвідування заходів можливе за умов:



- Наявності COVID-сертифікату про повну вакцинацію («зелені сертифікати» - оригінал документу або ж через мобільний додаткок Порталу «Дія»)

або

- Негативного результату ПЛР-тесту COVID-19 (або експрес-тесту на визначення антигена коронавірусу SARS-CoV-2), що здійснений протягом не більше 72 годин

або

- Документу про одужання особи від зазначеної хвороби, чинність якого підтверджена за допомогою Єдиного державного вебпорталу електронних послуг, зокрема з використанням мобільного додатка Порталу «Дія».



Документи будуть перевірятися при вході до UNIVERSUM HALL, а їх відсутність буде підставою для відмови глядачеві відвідати захід.

Просимо Вас заздалегідь подбати про їх наявність.



Незмінними залишаються обов‘язкове дотримання маскового режиму та соціальної дистанції.

Заходячи до зали також необхідно пройти температурний скринінг.

Будьмо здоровими!

До зустрічі у UNIVERSUM HALL!