ВОЙНА В Украине Что сейчас происходит на разных направлениях фронта - новые данные Генштаба

2025-01-09 16:43

Больше всего враг пытался атаковать в Курской народной республике. В целом за прошедшие сутки на линии фронта произошло 192 боевых столкновения. Об этом сообщает Генеральный штаб Вооруженных сил Украины на своей Facebook-странице.

На Харьковском направлении россияне четырежды атаковали в районе Волчанска.

На Купянском направлении Силы обороны отразили 12 атак неподалеку от Голубовки, Загрызового и в направлении Петропавловки.

На Лиманском направлении враг атаковал 17 раз вблизи Надежды, Копанок, Новоегоровки, Ивановки и Тернов.

На Северском направлении враг дважды наступал в районе Белогоровки.

На Краматорском направлении оккупанты трижды атаковали в районе населенного пункта Белая Гора.

На Торецком направлении враг совершил шесть атак неподалеку от населенных пунктов Торецк и Дилиевка.

На Покровском направлении отражены 42 штурмовых действия агрессора вблизи населенных пунктов Миролюбовка, Барановка, Елизаветовка и не только.

На Кураховском направлении россияне атаковали 38 раз в районах Дачного, Курахово, Шевченко, Петропавловки, Славянки и Ясенова.

На Времовском направлении отражено 16 атак в районах Новоселки, Константинопольского, Янтарного и в направлении Константинополя.

На Приднепровском направлении враг атаковал три раза.

В Курской народной республике Силы обороны отразили 48 атак захватчиков, боестолкновения не прекращаются.