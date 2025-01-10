Экономика Доллар в Украине приблизился к новой психологической отметке - курс валют

2025-01-10 08:26

Курс гривны продолжил снижение по отношению к доллару на наличном рынке. Американская валюта приближается к отметке 43 гривны, сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные мониторинга рынка.

Средний курс продажи доллара в Украине поднялся еще на 10 копеек до 42,85 гривен, курс евро снизился на 10 копеек до 44,40 гривен.

Обменные пункты покупают доллар в среднем по 42,35 гривен, а евро - по 43,70 гривен.

На межбанке американская валюта находится на уровне 42,31-42,36 грн/доллар (купля-продажа) - рост на 1 копейку по сравнению с закрытием предыдущего дня.

Ранее Нацбанк повысил курс доллара к гривне до исторического максимума в четвертый раз подряд - 42,2361 грн (+0,0064 грн). Официальный курс евро составляет 43,4272 грн (-0,4495 грн).