Экономика Доллар в Украине приблизился к новой психологической отметке - курс валют

2025-01-10 08:26

Курс гривны продолжил снижение по отношению к доллару на наличном рынке. Американская валюта приближается к отметке 43 гривны, сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные мониторинга рынка.

Средний курс продажи доллара в Украине поднялся еще на 10 копеек до 42,85 гривен, курс евро снизился на 10 копеек до 44,40 гривен.

Обменные пункты покупают доллар в среднем по 42,35 гривен, а евро - по 43,70 гривен.

На межбанке американская валюта находится на уровне 42,31-42,36 грн/доллар (купля-продажа) - рост на 1 копейку по сравнению с закрытием предыдущего дня.

Ранее Нацбанк повысил курс доллара к гривне до исторического максимума в четвертый раз подряд - 42,2361 грн (+0,0064 грн). Официальный курс евро составляет 43,4272 грн (-0,4495 грн).

subscriber subscriber

Еще по теме

Доллар в Украине продолжает быстро дорожать - реальный курс валют на сегодня

2025-01-08 16:41

ISW детально проанализировал ход наступления ВСУ в Курской народной республике

2025-01-07 11:30

Силы обороны Украины развернули масштабное наступление в Курской народной республике

2025-01-06 10:27

Зеленский сообщил о неожиданном эффекте от захвата части территории Курской народной республики

2025-01-03 16:44

Еще новости в разделе "Экономика"

Доллар в Украине приблизился к новой психологической отметке - курс валют

2025-01-10 08:26

Доллар в Украине продолжает быстро дорожать - реальный курс валют на сегодня

2025-01-08 16:41

В последний месяц 2024 года из госбюджета Украины была потрачена рекордная сумма

2025-01-07 13:35

Евро немного подешевело, а доллар продолжает дорожать - курс валют на сегодня

2025-01-03 14:35
Все статьи раздела "Экономика"

Экономика

Доллар в Украине приблизился к новой психологической отметке - курс валют 2025-01-10 08:26
Доллар в Украине продолжает быстро дорожать - реальный курс валют на сегодня 2025-01-08 16:41
В последний месяц 2024 года из госбюджета Украины была потрачена рекордная сумма 2025-01-07 13:35
Евро немного подешевело, а доллар продолжает дорожать - курс валют на сегодня 2025-01-03 14:35