Мир Генсек ООН Антониу Гутерриш жестко раскритиковал ограничения на международные поездки

2021-12-02 14:26

Выборочные ограничения на международные поездки являются дискриминационными и неэффективными в борьбе с пандемией.

“У нас есть механизмы для обеспечения безопасности путешествий. Давайте использовать эти инструменты во избежание - позвольте сказать - путешествующего апартеида, который неприемлем”, - заявил генсек ООН Антониу Гутерриш, сообщает Reuters

Гутерриш подчеркнул, что ограничения, изолирующие определенную страну или регион - "не только глубоко несправедливы и карательны, но и неэффективны".

По его мнению, единственный способ снижения риска инфицирования и поддержания экономических отношений - постоянно проверять путешественников и принимать проверенные действенные шаги.

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Стало известно, какие мессенджеры могут передавать спецслужбам личные данные пользователей 2021-12-02 08:24