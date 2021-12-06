Мир Аллергенные мандарины и елки: чем опасны новогодние «символы»

2021-12-06 21:00

 

Привычные для многих символы новогодних праздников, не у всех людей вызывают радостные чувства. В частности, людям, которые склонны аллергической реакции.

По словам медиков, не только мандарины, но даже ель, будь то настоящая или искусственная, может спровоцировать ухудшение состояния здоровья.

Об этом в понедельник, 6 декабря, сообщает издание Clutch со ссылкой на комментарий врачей-аллерголов.

«Начнем с елки. Если у вас есть проявления аллергии на растения, то когда вы принесете натуральную ель домой, из-за контакта с пыльцой можете получить аллергию. В этом случае лучше использовать ненатуральную ель», — отмечают они.

Однако и в этом случае стоит быть осторожным: ведь бывает аллергия на плесень или пыль. Тогда нужно помыть искусственную елку, ведь она целый год собирала на себя пыль, и на ней вполне могли образоваться грибки.

«Поэтому открываем окна, проветриваем помещение, вовремя проводим влажные уборки, стираем свои пледы и постельные принадлежности, организовываем елке «душ» и моем раз в неделю своих домашних питомцев, так как они тоже являются переносчиками пылевых клещей», — советуют медики.

Многие люди любят кутаться в пледы в это время года. Однако это повышает риск контакта с пылевым клещом. Поэтому пледы нужно обрабатывать при температуре выше 60 градусов. Только тогда клещ погибает. Это поможет избежать аллергического ринита, чихания, конъюнктивита и кашля.

Врачи напомнили, что одновременное принятие цитрусовых, шоколада, солений, кетчупа, консерваций может вызвать проблему с желудком, высыпания на коже и мигрень.

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