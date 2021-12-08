Мир Стало известно точное число нелегальных мигрантов, которые сейчас находятся в Беларуси

2021-12-08 14:05

По состоянию на данное время, на территории Беларуси находятся около семи тысяч мигрантов. Такие данные привел пресс-секретарь министра-координатора спецслужб Польши Станислав Жарин, пишет Польское агентство печати.

По словам чиновника, в страны Ближнего Востока уже вернулись порядка трех тысяч нелегалов, и в последнее время наблюдается снижение количества попыток нелегального пересечения белорусско-польской границы.

"Однако не следует делать поспешных выводов об окончании кризиса", - предостерег Жарин.

При этом он выразил опасения, что нелегалы могут вернуться к старой тактике проникновения в Евросоюз - небольшими группами искать недостаточно хорошо охраняемые места на границе и прорываться через нее.