Мир Стало известно точное число нелегальных мигрантов, которые сейчас находятся в Беларуси

2021-12-08 14:05

По состоянию на данное время, на территории Беларуси находятся около семи тысяч мигрантов. Такие данные привел пресс-секретарь министра-координатора спецслужб Польши Станислав Жарин, пишет Польское агентство печати.

По словам чиновника, в страны Ближнего Востока уже вернулись порядка трех тысяч нелегалов, и в последнее время наблюдается снижение количества попыток нелегального пересечения белорусско-польской границы.
"Однако не следует делать поспешных выводов об окончании кризиса", - предостерег Жарин.

При этом он выразил опасения, что нелегалы могут вернуться к старой тактике проникновения в Евросоюз - небольшими группами искать недостаточно хорошо охраняемые места на границе и прорываться через нее.

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