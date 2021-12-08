Мир Саакашвили согласился на лечение после того, как ему разрешили смотреть телевизор

2021-12-08 15:41

Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили, который накануне сообщил об отказе от медицинского лечения в знак протеста против лишения его телевизора, возобновил лечение. Об этом сообщил его адвокат Дмитрий Садзаглишвили.

Сейчас он находится в военном госпитале города Гори, где лечится после 50-дневной голодовки в тюрьме. 

"После протеста, вчера, ему возобновили сигнал, у него есть возможность смотреть телевизор. Дисциплинарные ограничения упразднены, следовательно, все формы протеста Саакашвили завершились", - сказал адвокат журналистам, добавив, что он вновь принимает медикаменты.

Напомним, ранее Саакашвили заявил, что прекращает лечиться в военном госпитале в Гори. Это решение он мотивировал протестом против "дисциплинарных мер", которые, по его словам, применили к нему в госпитале. Сообщение об этом появилось на странице Саакашвили в Facebook.

Также Саакашвили заявлял, что к нему в палату зашли сотрудники тюремного учреждения, в которых он узнал "участников своих пыток". В качестве дисциплинарных мер в отношении Саакашвили решили применить ограничения встреч и лишили его телевизора. Политик пожаловался, что к нему в палату не пускали его мать и личного врача, которые имеют право на посещение.

Ранее сообщалось, что у Саакашвили после 50-дневного голодания диагностировали синдром посттравматического стрессового расстройства.

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