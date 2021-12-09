Украина В Украине внедряют накопительную пенсию: кто почувствует нововведение первым

2021-12-09 22:00

 

В четверг, 9 декабря, Кабинет министров поддержал введение в Украине накопительной пенсионной системы для работников предприятий крупной приватизации.

Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль на своей Telegram-странице.

"Сегодня правительство положило начало экспериментальному проекту - программе дополнительной социальной защиты работников предприятий, подпадающих под крупную приватизацию. Президент Украины поддерживает эту инициативу", - отметил Шмыгаль.

По его словам, это станет одним из первых шагов к полноценному внедрению накопительной пенсионной системы для всех украинцев.

Он отметил, что взносы будут составлять не менее 4% от зарплаты.

"Инвестор, покупающий такой государственный объект, в течение двух лет после приватизации будет платить взносы в негосударственные пенсионные фонды для более половины работников предприятия", - заявил глава парламент

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