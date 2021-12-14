Мир ЕС намерен отказаться от долгосрочных газовых контрактов с РФ - СМИ

2021-12-14 20:00

 

Еврокомиссия потребует, чтобы срок действия контрактов на газ ограничивался 2049 годом в рамках "зеленого" перехода, узнал Bloomberg.

Евросоюз планирует установить крайний срок для расторжения долгосрочных контрактов на импорт газа в рамках "зеленого" перехода. Об этом со ссылкой на законопроект, которые готовятся обсудить руководители ЕС на саммите в Брюсселе, сообщает Bloomberg во вторник, 14 декабря.

Еврокомиссия потребует, чтобы срок действия контрактов на газ ограничивался 2049 годом.

Также будут предложены меры по укреплению безопасности поставок, поскольку этой зимой ЕС столкнется с рекордными ценами и острым дефицитом газа.

Законопроект содержит и предложения по более эффективному реагированию членов ЕС на энергетический кризис. В частности, речь идет о нормативах запасов газа в подземных хранилищах.

Как пишет Bloomberg, Россия, обеспечивающая треть потребностей ЕС в газе и наращивающая военное присутствие у границ Украины, заинтересована в долгосрочных контрактах.

Напомним, что ранее цена газа в Европе превысила 1400 долларов. Стоимость газа на европейском рынке начала расти на прошлой неделе. На цены давит подорожание СПГ в Азии.

subscriber subscriber

Еще по теме

Данилов: угроза вторжения России есть постоянно, но ситуация под контролем

2021-12-14 18:00

Цена газа в Европе продолжает быстро расти, сегодня уже - 1425 долларов за тысячу кубов

2021-12-14 14:14

"В Россию вернется много гробов" - глава Минобороны пояснил, чем обернется вторжение в Украину

2021-12-14 10:12

Конгресс США подготовил пакет новых санкций против Москвы

2021-12-14 09:40

Еще новости в разделе "Мир"

ЕС намерен отказаться от долгосрочных газовых контрактов с РФ - СМИ

2021-12-14 20:00

Польша заявила, что за штурм границы мигрантами отвечал беларусский генерал

2021-12-14 19:40

В Африке почти сотня людей умерли от неизвестной болезни. ВОЗ начинает экстренное исследование

2021-12-14 18:40

фото В Черное море вошел французский фрегат нового поколения, вооруженный управляемыми ракетами

2021-12-14 15:15
Все статьи раздела "Мир"

Мир

ЕС намерен отказаться от долгосрочных газовых контрактов с РФ - СМИ 2021-12-14 20:00
Польша заявила, что за штурм границы мигрантами отвечал беларусский генерал 2021-12-14 19:40
В Африке почти сотня людей умерли от неизвестной болезни. ВОЗ начинает экстренное исследование 2021-12-14 18:40
фото В Черное море вошел французский фрегат нового поколения, вооруженный управляемыми ракетами 2021-12-14 15:15