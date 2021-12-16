Украина Чтобы не сильно проваливался: в Киеве ограничили движение по бульвару Шевченко

2021-12-16 10:44

В Киеве на бульваре Шевченко в направлении Бессарабской площади введено частичное ограничение движения транспорта из-за риска повторного обвала дорожного покрытия.

Ограничение движения вызвано опасностью повторного обвала асфальтного покрытия из-за падения давления в водопроводе на месте недавнего обвала.

"Чтобы предотвратить дальнейшие аварии, специалисты ЧАО АК Киевводоканал будут менять часть трубопровода. В настоящее время движение по бульвару Шевченко ограничено частично. Но в зависимости от масштабов работ возможно полное перекрытие проезда, - сообщает пресс-служба КГГА.

Напомним, 12 декабря из-за аварии на водопроводных сетях на проезжей части бульвара Тараса Шевченко в Киеве образовался провал асфальтного покрытия, в связи с чем движение по всем полосам бульвара в направлении улицы Крещатик было перекрыто. Движение возобновили 13 декабря утром.