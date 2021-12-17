Украина Военные корабли РФ мешают Украине добывать газ на шельфе Черного моря

2021-12-17 21:36

Военные корабли России не дают норвежской компании сделать сейсмическое исследование черноморского шельфа тем самым мешая Украине добывать газ в Черном море. 

"У нас есть Черное море, там огромные залежи природного газа. Мы не можем сделать нормальное сейсмическое исследование из-за военных кораблей России, которые не дают норвежской компании делать это исследования. Они делают это для того, чтобы мы как страна не могли обеспечить себя собственным газом, увеличивая добычу", - заявил председатель правления НАК Нафтогаз Украины Юрий Витренко в эфире ТВ.

Известно, что в сентябре этого года исследование Черноморского шельфа, проводимое норвежской компанией Petroleum Geo-Services (PGS), дошло до этапа геологических исследований. В Черном море есть открытые газовые месторождения, которые имеют существенный потенциал. Всего таких участков 30.

Также "Нафтогаз" подписал меморандумы о сотрудничестве с израильской компанией Naphtha Israel Petroleum и румынской OMV Petrom.

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