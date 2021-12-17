Мир Польский пограничник из-за проблем с законом уволился и запросил убежища в Беларуси

2021-12-17 12:43

В белорусском погранкомитете заявили, что польский военнослужащий, охранявший границу с Беларусью, попросил политического убежища в республике.

"В связи с несогласием с проводимой политикой Польши относительно миграционного кризиса военнослужащий попросил политического убежища в Республике Беларусь", - сообщает пресс-служба ведомства.

По словам пограничников, вблизи границы на участке, контролируемом гродненской пограничной группой, белорусским нарядом был остановлен мужчина 1996 года рождения. Он заявил, что является "военнослужащим 11-го Мазурского артиллерийского полка 16-й Поморской механизированной дивизии имени короля Казимира, части которой были переброшены для обеспечения охраны участка границы с Беларусью в период действия чрезвычайного положения на приграничных территориях Польши", отметили в ГПК. Имя перебежчика – Эмиль Чечко.

Командование 16 механизированной дивизии Польши подтвердило пропажу своего военнослужащего на границе. Военные начали поиск солдата. Командование не подтверждает информацию о переходе солдата на белорусскую сторону.

Как сообщает RMF24, сбежавший солдат был проблемным. Ему оставалось служить несколько дней. Он исчез, оставив пистолет.

"У пропавшего военнослужащего были серьезные проблемы с законом, и он уволился из армии. Его никогда не следовало направлять на пограничную службу. Я попросил объяснить, кто за это несет ответственность", - написал в Twitter глава Минобороны Польши Мариуш Блащак.