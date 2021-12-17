Украина В аэропорту Киева пограничники запретили въезд в Украину российскому музыканту

2021-12-17 13:11

В Борисполе пограничники запретили въезд в Украину российскому музыканту, который прибыл в Украину авиарейсом из Стамбула. Об этом в пятницу, 17 декабря, сообщает пресс-служба ГПСУ.

Было установлено, что гражданин РФ нарушал порядок въезда на территорию Крыма, неоднократно посещая фестивали в разные годы, проводимые на полуострове.

В Украину гитарист направлялся, чтобы поучаствовать в творческом проекте.

Ну все, остались без хорошей музыки, - сказал музыкант, когда его не пустили в страну и запретили въезд в Украину на ближайшие три года.

По информации Укринформа, речь идет об участнике группы Город 312 Александре Ильчуке.