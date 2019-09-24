Курьезы Мертвый Кобзон и беспощадный Сергей Пенкин - кто представляет угрозу нацбезопасности Украины

2019-09-24 12:15 183

Минкульт Украины еще летом текущего года обновил список граждан РФ, которые представляют угрозу нацбезопасности Украины. Правда, чиновники традиционно подошли к вопросу весьма формально. В списке невъездных, который обнародован на официальном сайте Министерства культуры все еще значится певец Кобзон, которого, как знаем, уже нет в живих. Он умер почти за год до обновления указанного списка - в августе 2018 года.

Всего в списке опасных для Украины россиян 147 человек - деятелей культуры, искусства, кино и тв. В первую десятку попали Надежда Бабкина, "Саша Белый" - Сергей Безруков. На почетном сотом месте чрезвычайно опасный Сергей Пенкин. 52-е место занимает уже больше года как мертвый Кобзон. А замыкает этот список Леонид Ярмольник.

Ниже полный скисок с сайта Минкульта (Перелік оновлено 14.06.2019):

1. Айгумов Айгум Ельдарович

2. Алфьорова Ірина Іванівна (з 22.10.2018)

3. Бабкіна Надія Георгіївна (з 20.09.17)

4. Бакалов Євген Васильович (з 01.02.2018)

5. Барінов Єгор Валерійович (з 01.02.2018)

6. Батуріна Олена Миколаївна

7. Баширов Олександр Миколайович (з 06.03.2018)

8. Безруков Сергій Віталійович

9. Бєлоцерковська Катерина Іванівна

10. Бистрицька Еліна Авраамівна

11. Бльоданс Евеліна Вісвальдівна

12. Богачова Ірина Петрівна

13. Бондарчук Наталія Сергіївна

14. Бондарчук Федір Сергійович

15. Бородай Олександр Юрійович

16. Бортко Володимир Володимирович

17. Боярський Михайло Сергійович

18. Бурляєв Микола Петрович

19. Булаткін Єгор Миколайович (з 20.09.17)

20. Буйнов Олександр Миколайович (з 06.03.2018)

21. Вакуленко Василь Михайлович (з 15.01.18)

22. Варлей Наталія Володимирівна

23. Варнава Катерина Володимирівна (з 21.03.19)

24. Василевський Олександр (з 20.09.17)

25. Вершинін Лев Ремович (з 15.08.2018)

26. Віхлянцев Руслан Едуардович (з 20.09.17)

27. Газманов Олег Михайлович

28. Гальцев Юрій Миколайович

29. Гафт Валентин Йосипович

30. Гергіїв Валерій Абисалович

31. Гостюхін Володимир Васильович

32. Говорухін Станіслав Сергійович (з 20.09.17)

33. Грачевський Борис Юрійович

34. Гришковець Євген Валерійович (з 20.09.17)

35. Давлетьяров Ренат Фаварісович (з 24.05.2018)

36. Дем’ян Іван Костянтинович (з 20.09.17)

37. Дерст Фред

38. Депардьє Жерар

39. Дугін Олександр Гелійович (з 20.09.18)

40. Доліна Лариса Олександрівна (з 06.03.2018)

41. Долматов Олексій Сергійович (з 06.03.2018)

42. Зайцев Андрій Миколайович

43. Зайцева Надія Андріївна

44. Інін Аркадій Якович

45. Іщенко Ростислав Володимирович (з 20.09.18)

46. Каліна Віктор Володимирович

47. Кара Юрій Вікторович

48. Карріззі Альбано (з 06.03.2019)

49. Карпов Сава Валерійович

50. Клебанов Ігор Семенович

51. Клюєв Борис Володимирович

52. Кобзон Йосиф Давидович

53. Коваленко Андрій Олексійович

54. Кокшаров Дмитро Михайлович

55. Кочетков Олексій Володимирович

56. Кравцов Павло Євгенович (з 20.09.17)

57. Кузьміна Віра Кузьмінічна (з 20.09.17)

58. Кучеренко Володимир Олександрович

59. Кустуриця Емір (з 20.09.17)

60. Лаврентьєв Клім Анатолійович

61. Лановий Василь Семенович

62. Лебединський Віктор Вікторович

63. Лепсверідзе Григорій Вікторович

64. Лещенко Лев Валер’янович

65. Ліванов Аристарх Євгенійович

66. Лужина Лариса Анатоліївна

67. Лунгін Павло Семенович

68. Майданов Денис Васильович

69. Марчуков Андрій Владиславович

70. Маховиков Сергій Анатолійович

71. Махров Олексій Михайлович

72. Машнов В’ячеслав Валерійович (з 06.11.17)

73. Мгоян Заріфа Пашаєвна

74. Медведєв Олександр Володимирович (з 20.09.17)

75. Мельнікова Анастасія Рюріковна

76. Меньшов Володимир Валентинович (з 30.01.18)

77. Мерзлікін Андрій Ілліч(з 20.09.17)

78. Михалков Микита Сергійович (з 15.01.18)

79. Михайлов Олександр Якович

80. Міньков Олександр Віталійович (з 06.03.2018)

81. Мілованов Леонід Петрович

82. Міров Натан(з 20.09.17)

83. Міхал Павінські

84. Моріхіро Івата

85. Мунібаєв Руслан Рушанович

86. Назаров Юрій Володимирович

87. Нагібін Денис Олегович

88. Нестеренко Василь Ігоревич

89. Назмутдинов Булат Венерович

90. Новік Вадим Валерійович(з 20.09.17)

91. Нурієв Давид Борисович(з 20.09.17)

92. Охлобистін Іван Іванович

93. Олійник Олексій Олексійович

94. П’єха Станіслав Пятрасович

95. Палей Андрій Єдуардович

96. Панін Олексій Вячеславович(з 20.09.17)

97. Панкратов Олександр Васильович

98. Паталах Артур Михайлович

99. Пєвцов Дмитро Анатолійович (з 20.09.17)

100. Пєнкін Сергій Михайлович

101. Перфілова Валерія Юріївна

102. Петров Юрій Олексійович

103. Плачідо Мікеле (з 10.12.18)

104. Полікарпов Михайло Аркадійович (з 20.09.18)

105. Поляков Юрій Михайлович

106. Порєченков Михайло Євгенович

107. Пригожин Йосиф Ігорович

108. Прилєпін Захар (Євген) Миколайович (з 15.08.18)

109. Расторгуєв Микола В’ячеславович

110. Резник Ілля Рахміелевич (з 30.01.18)

111. Розенбаум Олександр Якович

112. Рой Джонс (молодший)

113. Самойлов Вадим Рудольфович

114. Сахаров Василь Іванович (з 06.06.18)

115. Сігал Стівен (з 20.09.17)

116. Смирнов Олександр Олександрович

117. Стариков Микола Вікторович

118. Стеблов Євген Юрійович

119. Табаков Олег Павлович

120. Тализіна Валентина Іларіонівна

121. Тамбіянц Юліан Григорович

122. Тамоніков Олександр Олександрович (з 15.08.2018)

123. Теличкіна Валентина Іванівна

124. Терещенко Анатолій Степанович (з 20.09.18)

125. Трофімов Сергій В’ячеславович

126. Тюріна Ірина Анатоліївна(з 20.09.17)

127. Федоров Євген Олексійович

128. Фісенко Олександр Анатолійович (з 01.02.2018)

129. Фомін Дмитро Анатолійович (з 15.01.18)

130. Фрейндліх Аліса Брунівна (з 06.03.2018)

131. Хазін Михайло Леонідович

132. Харатьян Дмитро Вадимович

133. Холмогоров Єгор Станіславович

134. Цапник Ян Юрійович (з 30.12.16)

135. Черніков Микита Олегович (з 20.09.17)

136. Чичеріна Юлія Дмитрівна

137. Чурсіна Людмила Олексіївна (з 20.09.17)

138. Церетелі Зураб Костянтинович (з 20.09.17)

139. Циганова Вікторія Юріївна (з 06.03.2018)

140. Цискарідзе Микола Максимович (з 20.09.17)

141. Шахназаров Карен Георгійович

142. Широкорад Олександр Борисович (з 15.08.2018)

143. Шепелєв Дмитро Андрійович (з 15.01.18)

144. Щоголєв Максим Валерійович (з 06.06.18)

145. Юрін Валерій Валентинович

146. Якимчук Олександр Вікторович (з 01.02.2018)

147. Ярмольник Леонід Ісаакович (з 22.10.2018)