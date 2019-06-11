Украина Прилетевшему в Киев гитаристу Бахыт-компот запретили въезд в Украину

2019-06-12 10:13 108

Российскому гитаристу группы Бахыт-компот, прилетевшему накануне в аэропорт Киев, запретили въезд в Украину. Артиста не пропустили сотрудники Государственной пограничной службы Украины.

Как сообщает УНН, запрет будет действовать на протяжении трех лет. 

Действия пограничников были обусловлены тем, что россиянин в 2016 году совершал въезд на ВОТУ (г. Донецк) и выезд из нее без получения соответствующего разрешения и за КПВВ.

После всего российский гражданин был возвращен обратным рейсом в Минск, откуда прибыл в Киев.
В целом же с начала года украинскими пограничниками были задержаны и возвращены обратно 20 деятелей культуры и искусств Российской Федерации.

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