Украина Прилетевшему в Киев гитаристу Бахыт-компот запретили въезд в Украину

2019-06-12 10:13 108

Российскому гитаристу группы Бахыт-компот, прилетевшему накануне в аэропорт Киев, запретили въезд в Украину. Артиста не пропустили сотрудники Государственной пограничной службы Украины.

Как сообщает УНН, запрет будет действовать на протяжении трех лет.

Действия пограничников были обусловлены тем, что россиянин в 2016 году совершал въезд на ВОТУ (г. Донецк) и выезд из нее без получения соответствующего разрешения и за КПВВ.

После всего российский гражданин был возвращен обратным рейсом в Минск, откуда прибыл в Киев.

В целом же с начала года украинскими пограничниками были задержаны и возвращены обратно 20 деятелей культуры и искусств Российской Федерации.