Мир В США разработали и испытали первую в истории человечества вакцину от спида

2022-01-03 15:12

В США разработали первую вакцину от ВИЧ на основе матричной РНК. Экспериментальный препарат показал многообещающие результаты при испытании на мышах и макаках-резусах, сообщил главный инфекционист США и директор Национального института аллергии и инфекционных заболеваний Энтони Фаучи.

По его словам, вакцина состоит из особых жировых наночастиц, которые кодируют часть белков вируса иммунодефицита. Они могут проникать в клетки человека и заставлять их вырабатывать большое количество фрагментов белковой оболочки ВИЧ, формируя таким образом иммунную реакцию на вирус.

Фаучи объясняет, что ученые подготовили цепочки РНК, которые заставляли клетки вырабатывать сразу два вирусных белка – белок env, составляющий основу оболочки ВИЧ, и белок gag, играющий роль внутреннего каркаса вирусных частиц. Эти цепочки встроили в жировые частицы, максимально похожие по характеристикам на реальный вирус иммунодефицита.

"Эта экспериментальная мРНК-вакцина сочетает в себе несколько функций, которые могут преодолеть недостатки других экспериментальных вакцин против ВИЧ, и, таким образом, представляет собой многообещающий подход", - сказал главный инфекционист США.

По результатам эксперимента, вакцина, атаковавшая оба вирусных белка, снизила риск заражения ВИЧ примерно на 79%. Биологи планируют усовершенствовать новую ВИЧ-вакцину, чтобы снизить число необходимых инъекций. Затем препарат испытают на людях.