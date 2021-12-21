Мир Катастрофа рейса MH17: В Нидерландах суд признал, что лайнер был сбит российским ЗРК Бук

2021-12-21 19:10

В Нидерландах на суде по делу о катастрофе авиарейса MH17 на Донбассе в 2014 году заявили, что следствие не нашло никаких следов другого оружия, которым мог быть сбит самолет, кроме ЗРК Бук, сообщает в Twitter журналистка De Telegraaf Саския Беллеман.

"Не было найдено никаких следов, указывающих на то, что было использовано другое оружие. Прокуратура таким образом пришла к выводу, что 17 июля 2014 года рейс MH17 был сбит ракетой Бук, которая была запущена со стороны Первомайского", - заявила прокурор Манон Риддербекс.

По словам Риддербекс, на то, что самолет был сбит зенитно-ракетным комплексом Бук, указывают характер повреждений воздушного судна, экспертиза фрагментов и поражающих элементов, а также перехваченные телефонные разговоры обвиняемых.

Во время заседания были заслушаны переговоры фигурантов - Леонида Харченко и Олега Пулатова.

В разговоре они утверждали, что самолет Малазийских авиалиний якобы был сбит украинским истребителем, по которому уже сработал Бук. При этом фигуранты, говоря о ЗРК, используют выражение "наш Бук". Следствие же установило, что в тот день ни один военный самолет Украины не был сбит. А в районе падения малазийского Боинга обломков других лайнеров не было.