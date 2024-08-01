ВОЙНА В Украине The Times: Украина получила 6 истребителей F-16 от Нидерландов

2024-08-01 18:26

 

Первые истребители F-16 Украина получила от Нидерландов – речь идет о партии боевых самолетов объемом шесть бортов.

Об этом сообщило издание The Times со ссылкой на анонимный источник.

Собеседник издания сообщил, что шесть истребителей, поставленных в рамках укрепления защиты украинского неба, поступили из Нидерландов, а еще несколько вскоре прибудут из Дании.

Официальный Киев пока не подтвердил прибытие долгожданных истребителей F-16 в Украину, об этом стало известно 31 июля из сообщения агентства Bloomberg. Так же поставку пока официально не подтвердили Нидерланды.

Министр обороны Нидерландов в предыдущем правительстве Кайса Оллонгрен в письме от 1 июля проинформировала парламент, что "поставка первого самолета состоится в ближайшее время".

16 июня президент Владимир Зеленский объявил, что датские самолеты начнут прибывать "в ближайшее время".

СМИ ранее писали, что Украина ожидает получить от западных партнеров 6 самолетов F-16 этим летом и в целом до 20 самолетов – до конца года.

Самолеты будут оснащены обновленными радарами от производителя Lockheed Martin и современным американским вооружением, в том числе противорадиолокационными ракетами, бомбами с лазерным наведением и ракетами средней дальности "воздух-воздух".

Дания взяла на себя обязательства передать 19 самолетов, а Нидерланды – 24. Также истребители Украине передадут Норвегия и Бельгия.

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