Коронавирус В Великобритании впервые обнаружили за сутки более 100 тысяч больных Covid-19

2021-12-22 21:00

Количество ежедневных случаев Covid-19 в Великобритании впервые превысило 100 000 человек. Об этом пишет УНН со ссылкой на BBC.

Детали

Отмечается, что 106 122 случая заболевания превышают предыдущий рекорд ежедневных инфекций, когда 17 декабря было зарегистрировано 93 045 случаев.

Во вторник Борис Джонсон заявил, что никаких новых ограничений в Англии до Рождества вводить не будет.

Однако премьер-министр отказался исключить введение новых мер после Рождества с быстрым распространением варианта Omicron.

Было зарегистрировано 140 смертей в течение 28 дней после положительного теста на Covid.

Случаи в среду представляют собой наибольшее ежедневное количество зарегистрированных случаев с момента начала массовых испытаний в мае и июне прошлого года.

В последние дни уровень инфицирования оставался на рекордном уровне: с 15 декабря было зафиксировано восемь из 10 самых высоких ежедневных показателей зарегистрированного инфицирования.

Для людей с Covid в Англии требования к самоизоляции были сокращены до одной недели с 10 дней, если они могут получить отрицательный результат на шестой и седьмой дни.

В то же время советники правительства Великобритании по вакцинам рекомендовали уязвимым детям в возрасте от пяти до 11 лет предлагать низкие дозы вакцины Covid, а также бустеры для детей в возрасте от 12 до 17 лет.

Во вторник было сообщено о рекордном количестве ревакцинаций и третьих доз: в Великобритании было доставлено более 30,8 миллиона человек, из которых 6,1 миллиона были получены только за последнюю неделю.

Напомним

Ранее, Глава правительства Великобритании Борис Джонсон сообщил, что не планирует вводить новые карантинные ограничения перед Рождеством.