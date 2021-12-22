Политика Украинцы могут въезжать без виз в 108 стран, а еще в 52 - по упрощенной процедуре: список

2021-12-22 21:40

По состоянию на декабрь 2021 года граждане Украины могут въезжать в упрощенном порядке в 160 стран мира. Об этом по итогам года сообщили в пресс-службе Министерства иностранных дел Украины в ответ на запрос УНН.

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“По результатам принятых МИД мероприятий в рамках работы по расширению географии „безвиза“ по состоянию на декабрь 2021 года граждане Украины могут въезжать в упрощенном порядке в 160 стран:

— Без виз в 108 государств/территорий (из них для безвизового въезда в 34 европейские страны нужен биометрический заграничный паспорт, 2 государства (Грузия и Турция) для путешествий можно использовать биометрическую паспортную ID-карточку);

— В 52 страны — по упрощенной процедуре (е-виза и/или виза по прибытию)”, — сообщили в пресс-службе МИД.

Детали

Так, в частности, в 2021 году вступили в силу следующие международные договоры в сфере либерализации визового режима:

—01.03.2021— Соглашение между Кабинетом Министров Украины и Правительством Гренады об отмене визовых требований, заключенное 16.07.2020 (относительно введения “безвиза” для всех типов паспортов и целей поездок на срок пребывания 90 дней в течение 180 дней).

—15.10.2021— Соглашение между Кабинетом Министров Украины и Правительством Республики Сербия о внесении изменений в соглашение между Кабинетом Министров Украины и Правительством Республики Сербия об отказе от визовых требований для граждан, заключено 03.07.2018 (об увеличении в три раза — с 30 дней в течение 60 дней до 90 дней в течение 180 дней — срока разрешенного пребывания граждан Украины и Республики Сербия на территории государства другой стороны в рамках безвизового режима поездок, установленного Соглашением между Кабинетом Министров Украины и Правительством Республики Сербия об отказе от визовых требований для граждан от 31.05.2011).

—27.10.2021— Соглашение между Кабинетом Министров Украины и Правительством Республики Перу об отмене визовых требований для краткосрочного пребывания, составленное 15.07.2021 (относительно внедрения безвизовых взаимных поездок граждан государств сторон сроком до 90 дней для поездок граждан Украины в Перу и сроком до 90 дней в течение 180 дней для граждан Перу, которые намерены посетить Украину).

—28.10.2021— Соглашение между Кабинетом Министров Украины и Правительством Сент-Винсент и Гренадин о взаимной отмене визовых требований, заключенное 25.11.2020 (относительно установления на взаимной и постоянной основе безвизового режима поездок граждан Украины и Сент-Винсент и Гренадин сроком до 90 дней в течение 180 дней).

Кроме того, в июле 2021 года было заключено соглашение между Кабинетом Министров Украины и Правительством Республики Перу об отмене визовых требований для краткосрочного пребывания. Она вступила в силу 27 октября.

Положениями соглашения введен безвизовый режим взаимных поездок граждан государств сторон на основании действительных заграничных паспортов:

— Для поездок граждан Украины в Республику Перу — сроком до 90 дней с возможностью продления срока разрешенного пребывания на дополнительные 90 дней (с сохранением возможности безвизового въезда и пребывания в Перу с целью туризма сроком до 183 дней);

— Для граждан Республики Перу, что намерены посетить Украину — сроком до 90 дней в течение 180 дней.

Кроме того, для украинцев в 2021 году ряд стран ввел визовые упрощения:

— В марте 2021 года Королевством Нидерланды принято решение относительно введения безвизового режима поездок граждан Украины, предъявителей биометрических загранпаспортов к карибским территориям Нидерландов (Аруба, Бонайре, Кюрасао, Саба и Синт-Эстатиус) сроком до 90 дней. Прим. ожидается решение об установлении "безвиза" для путешествий граждан Украины в Нидерландскую часть О. Синт-Маартен;

— В июле 2021 года Французской Республикой принято решение о введении безвизового режима поездок граждан Украины на основании биометрических загранпаспортов на заморские территории и департаменты Франции (Французская Полинезия, Новая Каледония, остров Уоллис и Футуна) и заморских департаментов (острова Реюньон, Гваделупа, Мартиника, Сен-Бартелеми, Сен-Мартен, Сен-Пьер-э-Микелон, Майотта, Французская Гвиана) сроком до 90 дней.