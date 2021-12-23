Политика Парламент Казахстана принял закон об отмене смертной казни, но есть исключение

2021-12-23 15:18

Сенат Казахстана принял закон о внесении изменений и дополнений в закон по вопросу отмены смертной казни в стране. Поправками предлагается исключить смертную казнь из всех статей Уголовного кодекса, сообщается на сайте парламента.

Изменения в законодательство разработаны в соответствии со Вторым факультативным протоколом к Международному пакту о гражданских и политических правах ООН, направленному на отмену смертной казни. Казахстан ратифицировал этот протокол в январе 2021 года.

"Согласно данному международному документу, страны-подписанты принимают следующие обязательства:

1) не применять смертную казнь

2) принять все необходимые меры для отмены смертной казни в рамках своей юрисдикции.

Единственное исключение допускается в случае юридически оформленной оговорки о применении смертной казни в военное время.

Таким образом, самым суровым наказанием в Уголовном кодексе Казахстана будет пожизненное лишение свободы. Но принятый закон об отмене смертной казни должен подписать президент страны Нурсултан Назарбаев.