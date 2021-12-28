Мир Саакашвили заявил о готовящейся встрече с действующим президентом Грузии

2021-12-28 14:41

Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили проведет встречу с действующей главой государства Саломе Зурабишвили. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

По словам Саакашвили, ранее у него состоялась "действительно замечательная" встреча с четвертым грузинским лидером Георгием Маргвелашвили, который посетил его в госпитале. И именно по предложению гостя следующая их встреча пройдет в трехстороннем формате.

"Как предложил Георгий Маргвелашвили, в следующий раз мы двое встретимся с действующим президентом Саломе Зурабишвили и отметил, что эта встреча может состояться в ближайшее время", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее Саломе Зурабишвили заявила, что отказывается использовать имеющиеся у нее полномочия и помиловать Саакашвили.