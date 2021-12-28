Мир Саакашвили заявил о готовящейся встрече с действующим президентом Грузии

2021-12-28 14:41

Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили проведет встречу с действующей главой государства Саломе Зурабишвили. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

По словам Саакашвили, ранее у него состоялась "действительно замечательная" встреча с четвертым грузинским лидером Георгием Маргвелашвили, который посетил его в госпитале. И именно по предложению гостя следующая их встреча пройдет в трехстороннем формате.

"Как предложил Георгий Маргвелашвили, в следующий раз мы двое встретимся с действующим президентом Саломе Зурабишвили и отметил, что эта встреча может состояться в ближайшее время", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее Саломе Зурабишвили заявила, что отказывается использовать имеющиеся у нее полномочия и помиловать Саакашвили.

subscriber subscriber

Еще по теме

Саакашвили пошел по пути Тимошенко - ему срочно потребовалось лечение за рубежом

2021-12-13 15:14

Саакашвили согласился на лечение после того, как ему разрешили смотреть телевизор

2021-12-08 15:41

Сегодня состоится суд по делу Саакашвили - медики выявили у него посттравматический синдром

2021-11-29 10:12

Восстановление Саакашвили после голодовки: медики заявили, что ему понадобится помощь психиатра

2021-11-22 15:15

Еще новости в разделе "Мир"

Саакашвили заявил о готовящейся встрече с действующим президентом Грузии

2021-12-28 14:41

В Беларуси переписали Конституцию, президента будет назначать народное собрание

2021-12-28 09:24

Швеция привела армию в полную боеготовность из-за ситуации на границе РФ и Украины

2021-12-27 15:46

Премьер-министр срочно ушел на самоизоляцию - у его дочери обнаружили COVID-19

2021-12-27 10:45
Все статьи раздела "Мир"

Мир

Саакашвили заявил о готовящейся встрече с действующим президентом Грузии 2021-12-28 14:41
В Беларуси переписали Конституцию, президента будет назначать народное собрание 2021-12-28 09:24
Швеция привела армию в полную боеготовность из-за ситуации на границе РФ и Украины 2021-12-27 15:46
Премьер-министр срочно ушел на самоизоляцию - у его дочери обнаружили COVID-19 2021-12-27 10:45