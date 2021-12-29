Украина Запретят передвигаться по Украине: Кабмин готовит план на случай военного положения

2021-12-29 16:15

Кабинет министров Украины утвердил Порядок установления запрета или ограничения по выбору места пребывания или места жительства лиц на территории, на которой действует военное положение.

Согласно документу, решение о соответствующих ограничениях принимает военное командование на основании указа президента Украины. В правительстве говорят, что на реализацию подобного плана будут влиять многие факторы, среди которых прямая угроза для населения.

Напомним, Россия в течение декабря продолжила наращивать боевые возможности группировки российских оккупационных войск на временно оккупированной территории в Донецкой и Луганской областях.