Украина Запретят передвигаться по Украине: Кабмин готовит план на случай военного положения

2021-12-29 16:15

 

Кабинет министров Украины утвердил Порядок установления запрета или ограничения по выбору места пребывания или места жительства лиц на территории, на которой действует военное положение.

Согласно документу, решение о соответствующих ограничениях принимает военное командование на основании указа президента Украины. В правительстве говорят, что на реализацию подобного плана будут влиять многие факторы, среди которых прямая угроза для населения.

Напомним, Россия в течение декабря продолжила наращивать боевые возможности группировки российских оккупационных войск на временно оккупированной территории в Донецкой и Луганской областях.

 

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Запретят передвигаться по Украине: Кабмин готовит план на случай военного положения 2021-12-29 16:15
Кадровый дефицит: в крупных городах Украины не хватает более 4 тыс патрульных 2021-12-29 15:15
фото В Украине начали выдавать права на вождение авто с автоматической коробкой передач 2021-12-29 13:41