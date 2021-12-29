Коронавирус Шмыгаль сделал важное заявление о введении тотального локдауна

2021-12-29 17:13

Правительство не планирует вводить в Украине тотальные локдауны из-за ситуации с заболеваемостью коронавирусом. Бизнесу будет позволено работать в "красных" карантинных зонах при полной вакцинации работников.

Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмигаль на последнем в этом году очередном заседании правительства.

"Благодаря запуску бесплатной и доступной вакцинации мы больше не планируем вводить тотальные локдауны. Бизнес может работать даже в красных зонах, если его работники вакцинированы на 100%", - сказал он.

В целом глава правительства подвел итоги уходящего года, отметив, что в 2021 году концентрировались на противодействии пандемии, а вакцинация против коронавируса была одной из главных задач в этом году, с чем его команде удалось справиться.