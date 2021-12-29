Украина В Украине может появиться налог на газировку

2021-12-29 16:42

С каждым годом все больше стран мира вводят специальный налог на сладкие газированные напитки.

В Украине предлагается обложить налогом сладкие газированные напитки. Введение нового налога предложил обсудить глава Комитета Верховной Рады по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования Михаил Радуцкий.

"Как найти баланс между интересами общества, потребителей и производителей? Наш Комитет готов выступить площадкой для диалога и наработки законодательных инициатив", - написал он.

По словам Радуцкого, с каждым годом все больше стран мира вводят специальный налог на сладкие газированные напитки. К более 65 государствам недавно присоединились Казахстан и Израиль. В Израиле налог начнет действовать со следующего года. За напитки с содержанием более 5 граммов сахара на 100 грамм жидкости нужно дополнительно оплатить 1 шекель за литр (0,3 евро).

Он отметил, что, согласно докладу ВОЗ, увеличение цены на сладкие напитки даже на 20% приводит к снижению их потребления и способствует переходу потребителей на более здоровые альтернативы.

Ранее сообщалось, что украинцев планируют обложить 18% налога от покупки автомобиля или квартиры, если они не объяснят, откуда у них деньги.