С 31 декабря в столице Франции вводят жесткие карантинные ограничения

В столице Франции с 31 декабря ношение медицинской маски станет обязательным в публичных местах из-за резкого всплеска заражажений штаммом коронавируса «Омикрон».
Как сообщает департамент полиции Парижа, масочный режим на улице или в многолюдных местах в Париже будет важным барьером, способным значительно ограничить распространение инфекции. Это требование распространяется на всех людей старше 11 лет. Исключение сделано, в частности, для велосипедистов и занимающихся спортом.
"Несоблюдение карантинных мер приведет к штрафу в размере €135", — объявили в полиции.
Напомним, во Франции в последние дни резко выросла заболеваемость коронавирусом.