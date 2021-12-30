Коронавирус С 31 декабря в столице Франции вводят жесткие карантинные ограничения

2021-12-30 15:15

В столице Франции с 31 декабря ношение медицинской маски станет обязательным в публичных местах из-за резкого всплеска заражажений штаммом коронавируса «Омикрон».

Как сообщает департамент полиции Парижа, масочный режим на улице или в многолюдных местах в Париже будет важным барьером, способным значительно ограничить распространение инфекции. Это требование распространяется на всех людей старше 11 лет. Исключение сделано, в частности, для велосипедистов и занимающихся спортом.

"Несоблюдение карантинных мер приведет к штрафу в размере €135", — объявили в полиции.

Напомним, во Франции в последние дни резко выросла заболеваемость коронавирусом. 

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