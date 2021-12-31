Украина Как свести к минимуму вредное воздействие гаджетов на зрение - советы медика

2021-12-31 15:20

В Центре общественного здоровьяпри Минздраве Украины рассказали, как всевозможные электронные устройства негативно влияют на зрение, и дали советы, как избежать вреда для глаз при использовании гаджетов.

Как сообщает ЦОЗ, длительное сидение за ​​компьютером или планшетом приводит к сильной усталости глаз, нарушает слезотечение, вследствие чего развивается синдром "сухого глаза".

Вредное воздействие имеет также искусственный синий свет, излучаемый экранами электронных устройств.

Также медики добавили, что даже поза, в которой человек взаимодействует с гаджетом, может дополнительно влиять на зрение: если вы, например, пользуетесь гаджетом или читаете полулежа, нарушается кровообращение в шейном отделе позвоночника, а это не может не отразиться на работе органов, связанных со зрением.

Как свести к минимуму воздействие гаджетов на органы зрения: