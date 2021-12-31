Украина Как свести к минимуму вредное воздействие гаджетов на зрение - советы медика

2021-12-31 15:20

В Центре общественного здоровьяпри Минздраве Украины рассказали, как всевозможные электронные устройства негативно влияют на зрение, и дали советы, как избежать вреда для глаз при использовании гаджетов.

Как сообщает ЦОЗ, длительное сидение за ​​компьютером или планшетом приводит к сильной усталости глаз, нарушает слезотечение, вследствие чего развивается синдром "сухого глаза".

Вредное воздействие имеет также искусственный синий свет, излучаемый экранами электронных устройств.

Также медики добавили, что даже поза, в которой человек взаимодействует с гаджетом, может дополнительно влиять на зрение: если вы, например, пользуетесь гаджетом или читаете полулежа, нарушается кровообращение в шейном отделе позвоночника, а это не может не отразиться на работе органов, связанных со зрением.

Как свести к минимуму воздействие гаджетов на органы зрения:

  • настройте на комфортный уровень параметры яркости и контрастности экрана устройства;
  • проконсультируйтесь с врачом по использованию очков с линзами, которые блокируют синее излучение электронных устройств;
  • во время использования устройство необходимо удерживать на расстоянии от глаз, оптимально, если это будет от 45 до 60 см;
  • старайтесь не смотреть на дисплеи гаджетов за 2–3 часа перед отходом ко сну;
  • попробуйте правило 20–20–20: каждые 20 минут смотрите в сторону примерно на 20 метров или шагов вдаль в течение 20 секунд;
  • возьмите за правило физическую активность, чаще выходите на улицу, дышите свежим воздухом, делайте легкие упражнения.
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