Коронавирус Очки снижают риск заражения коронавирусом - почему люди в очках более защищены

2021-02-23 15:14

Очки снижают риск заражения коронавирусом, поскольку в данном случае люди реже касаются руками глаз.

Об этом говорится в исследовании индийских ученых, пишет The Sunday Telegraph. Они опросили 304 пациента с COVID-19 и выяснили, что 19% респондентов носят очки большую часть времени.

Проведя сравнение, исследователи узнали, что люди, которые носят очки по 8 часов в день, реже заражаются коронавирусом. Таким образом они пришли к выводу, что люди в очках более защищены, потому что меньше трогают руками глаза.

По словам ученых, в среднем человек касается лица 23 раза в час – за этот же отрезок времени он прикасается к глазам примерно три раза. Очки же снижают частоту таких контактов.

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