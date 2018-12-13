Политика Савченко заявила о частичной потере зрения и слуха

2018-12-13 16:02 120

После недельной сухой голодовки народный депутат заявила, что частично потеряла зрение и слух, а также страдает от сильного головокружения.

Народный депутат Надежда Савченко в четверг, 13 декабря, прекратила сухую голодовку и частично потеряла слух и зрение. Об этом говорится в ее заявлении, переданному судье, сообщают Українськi Новини.

Судья Шевченковского районного суда Киева зачитала заявление, которое Савченко передала в суд.

Сегодня суд должен был рассмотреть ходатайство о продлении ей меры пресечения, однако Савченко не доставили на заседание из-за ухудшения здоровья.

"Сегодня у меня первый день выхода из сухой голодовки длительностью 7 суток. Физически я не могу принимать участие в заседании суда из-за частичной потери зрения и слуха", - зачитал судья заявление Савченко.

Он также добавил, что согласно ему, Савченко трудно ходить из-за головокружения.

Напомним, двумя днями ранее сообщалось, что Савченко намерена обновить свой рекорд по сухой голодовке.

Савченко объявила сухую голодовку 5 декабря из-за действий СБУ. По ее утверждениям, следователи давят и шантажируют ее.