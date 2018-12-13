Политика Савченко заявила о частичной потере зрения и слуха

2018-12-13 16:02 120

 

После недельной сухой голодовки народный депутат заявила, что частично потеряла зрение и слух, а также страдает от сильного головокружения.

Народный депутат Надежда Савченко в четверг, 13 декабря, прекратила сухую голодовку и частично потеряла слух и зрение. Об этом говорится в ее заявлении, переданному судье, сообщают Українськi Новини.

Судья Шевченковского районного суда Киева зачитала заявление, которое Савченко передала в суд.

Сегодня суд должен был рассмотреть ходатайство о продлении ей меры пресечения, однако Савченко не доставили на заседание из-за ухудшения здоровья.

"Сегодня у меня первый день выхода из сухой голодовки длительностью 7 суток. Физически я не могу принимать участие в заседании суда из-за частичной потери зрения и слуха", - зачитал судья заявление Савченко.

Он также добавил, что согласно ему, Савченко трудно ходить из-за головокружения.

Напомним, двумя днями ранее сообщалось, что Савченко намерена обновить свой рекорд по сухой голодовке.

Савченко объявила сухую голодовку 5 декабря из-за действий СБУ. По ее утверждениям, следователи давят и шантажируют ее.

Еще по теме

У Надежды Савченко в СИЗО сгустилась кровь и почернели руки - сестра

2018-12-10 21:30 1020

видео Омбудсмен Денисова потеряла сознание в прямом эфире во время речи Порошенко

2018-12-04 09:40 996

Порошенко поручил Генштабу провести частичную мобилизацию

2018-11-26 15:45 10617

"Буду терпеть боль": Савченко заявила, что нуждается в двух операциях

2018-10-23 20:00 1287

Еще новости в разделе "Политика"

''Двери НАТО открыты!'' Порошенко заявил о важных переговорах из-за агрессии России

2018-12-13 16:56 78

Порошенко встретился с Меркель и призвал ввести "азовский" пакет санкций

2018-12-13 16:54 75

Российским судам могут запретить заходить в порты США — Порошенко

2018-12-13 16:23 123

Стало известно, когда главе поместной православной церкви Украины вручат Томос

2018-12-13 16:21 126
Все статьи раздела "Политика"

Мы в телеграм

Яркие новости в телеграмм прямо сейчас. Подпишись!

Политика

''Двери НАТО открыты!'' Порошенко заявил о важных переговорах из-за агрессии России 2018-12-13 16:56 78
Порошенко встретился с Меркель и призвал ввести "азовский" пакет санкций 2018-12-13 16:54 75
Российским судам могут запретить заходить в порты США — Порошенко 2018-12-13 16:23 123
Стало известно, когда главе поместной православной церкви Украины вручат Томос 2018-12-13 16:21 126

Лента

16:56 ''Двери НАТО открыты!'' Порошенко заявил о важных переговорах из-за агрессии России
16:54 Порошенко встретился с Меркель и призвал ввести "азовский" пакет санкций
16:27 Диетологи назвали шесть продуктов, повышающих давление
16:23 Российским судам могут запретить заходить в порты США — Порошенко
16:21 Стало известно, когда главе поместной православной церкви Украины вручат Томос
16:18 Снег, дождь и гололед. Украинцев предупредили об ухудшении погоды
16:15 НАТО обеспечит безопасность на Азове – Порошенко
16:14 В Харьковской области сняли с русского языка статус регионального
16:10 В Украине началась эпидемия гриппа
16:05 Супрун откровенно высказалась о коррупции в Минздраве