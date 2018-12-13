После недельной сухой голодовки народный депутат заявила, что частично потеряла зрение и слух, а также страдает от сильного головокружения.
Народный депутат Надежда Савченко в четверг, 13 декабря, прекратила сухую голодовку и частично потеряла слух и зрение. Об этом говорится в ее заявлении, переданному судье, сообщают Українськi Новини.
Судья Шевченковского районного суда Киева зачитала заявление, которое Савченко передала в суд.
Сегодня суд должен был рассмотреть ходатайство о продлении ей меры пресечения, однако Савченко не доставили на заседание из-за ухудшения здоровья.
"Сегодня у меня первый день выхода из сухой голодовки длительностью 7 суток. Физически я не могу принимать участие в заседании суда из-за частичной потери зрения и слуха", - зачитал судья заявление Савченко.
Он также добавил, что согласно ему, Савченко трудно ходить из-за головокружения.
Напомним, двумя днями ранее сообщалось, что Савченко намерена обновить свой рекорд по сухой голодовке.
Савченко объявила сухую голодовку 5 декабря из-за действий СБУ. По ее утверждениям, следователи давят и шантажируют ее.