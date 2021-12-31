Мир Кремль в бешенстве: Литва срочно закупает в США сотни ракетных комплексов Javelin

2021-12-31 10:11

Госдеп США одобрил продажу Литве противотанковых ракетных комплексов Javelin на сумму до 125 миллионов долларов. Этому предшествовали переговоры главы ведомства Энтони Блинкена с премьер-министром Литвы Ингридой Шимоните. 

Как сообщает Голос Америки со ссылкой на Пентагон, сделка осуществляется на фоне обострения напряженности в Восточной Европе из-за того, что стягивания Россией своих войск вдоль границы с Украиной.

Полный набор противотанковых ракетных комплексов включает в себя 341 ракету FGM-148F и 30 командно-пусковых установок, запасные части и техническую поддержку, заявили в Министерстве обороны.

Агентство по сотрудничеству в области оборонной безопасности, входящее в состав Пентагона, уведомило Конгресс о возможной продаже Javelin Литве во вторник. Однако, в сообщении не говорится о подписании контракта или завершении переговоров.

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