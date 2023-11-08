ВОЙНА В Украине Украина получила дополнительные зенитные ракетные комплексы NASAMS

2023-11-08 12:28

Украина получила дополнительные зенитные ракетные комплексы NASAMS. Они уже на боевом дежурстве. Об этом сообщил президент Владимир Зеленский в Telegram по итогам селекторного совещания.

"Получил отчеты о поступлении боеприпасов, техники и оборудования за последние сутки. На боевое дежурство стали дополнительные системы NASAMS от партнеров. Своевременное усиление нашей ПВО к зиме", - написал глава государства.

Также Зеленский получил сводку с фронта - о боевых действиях на Купянском, Бахмутском, Авдеевском направлениях и на юге.

"Заслушали данные разведок по ситуации на ВОТ, в Черноморском регионе и в странах ОДКБ. Служба безопасности отчиталась о своих контрразведывательных мерах", - добавил президент.

Напомним, комплексы NASAMS находятся на вооружении ВСУ уже год. При атаках России эти зенитные системы иногда демонстрируют эффективность на уровне 100%. В последнем пакете военной помощи США выделили ракеты для NASAMS.

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