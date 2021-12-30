Украина ФОПов обязали использовать кассовые аппараты: исключения

2021-12-30 17:45



Работать с расчетными книгами смогут некоторые плательщики единого налога первой группы и второй-четвертой групп.

С нового года физлица предприниматели обязаны использовать кассовые аппараты, но некоторым из них разрешили использовать расчетные книги. Кого коснутся изменения сообщает пресс-служба Минфина в четверг, 30 декабря.

"С 1 января 2022 года применение РРО/ПРРО остается необязательным для ФЛП – плательщиков единого налога первой группы и второй-четвертой групп, которым согласно постановлению КМУ от 23 августа 2000 года № 1336 с изменениями разрешено вместо РРО/ПРРО использовать расчетные книги и книги учета расчетных операций", - говорится в сообщении.

Также при продаже товаров (кроме подакцизных) на территории села ФЛП разрешено не использовать РРО/ПРРО (при условии использования РК и КОРО) если:

годовой объем расчетных операций не превышает 167 МЗП (в 2022 году – 1,09 млн грн) на одно структурное подразделение;

такая торговля не будет производиться в одном торговом объекте, где также продаются подакцизные товары;

такими ФЛП не производится дистанционная торговля, в том числе через сеть интернет;

сельскими советами и советами объединенных территориальных общин не принято решение об обязательном применении РРО/ПРРО на территории соответствующих общин.

При этом отменена возможность не использовать РК и КОРО при предоставлении услуг химчистки, страхования и предоставления туристических и экскурсионных услуг.

Во всех других случаях для плательщиков единого налога второй-четвертой группы применение РРО/ПРРО становится обязательным.