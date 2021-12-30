Украина В январе курс доллара будет совсем другим: прогноз на начало года

2021-12-30 18:15

Курс доллара в январе 2022 года из-за спада экономической активности может снизиться на 25 копеек и составить 27 грн/доллар.

Такое мнение высказала аналитик Concorde Capital Евгения Ахтырко.

"Фундаментальных причин для ослабления гривны пока нет. Но есть ряд психологических факторов, которые удерживают гривну именно на этом уровне – 27,2 грн. Если мы посмотрим на межбанк, каждый день возникает тенденция к укреплению гривны, но продавцы начинают давить, и курс удерживается. Если психологические факторы и дальше будут иметь место, курс может удержаться на тех же позициях и в дальнейшем", – сказала эксперт.

По ее словам, в январе не ожидается увеличения спроса на валюту вследствие традиционно низкой бизнес-активности в этом месяце, поэтому вероятна тенденция к укреплению гривны.

"Не будет большой активности, потому, наверное, не будет и большого количества участников рынка, которые могли бы предложить много валюты и установить тенденцию к укреплению курса. Но небольшое укрепление все-таки возможно. Вероятно, рынок будет пытаться вернуть курс к отметке 27 грн", – отметила Ахтырко и добавила, что одним из факторов влияния на этот показатель может стать обострение конфликта с Российской Федерацией.