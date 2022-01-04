Мир НАТО проведет срочное заседание из-за стягивания войск РФ к границам Украины: названа дата

2022-01-04 16:15

 

НАТО планирует провести срочное заседание из-за наращивания Российской Федерацией военного присутствия возле границы с Украиной. На заседании будет председательствовать генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг.

Об этом говорится в сообщении пресс-центра НАТО.

Отмечается, что внеочередное заседание Североатлантического совета запланировано на 7 января, 14.00. Конференция на уровне руководителей Министерства иностранных дел состоится в виртуальном режиме.

"Министры иностранных дел стран НАТО обсудят наращивание военной мощи России в Украине и вокруг нее и безопасность Европы в целом", - отмечают в пресс-службе.

Следует отметить, что ранее в НАТО подтвердили, что 12 января этого года состоится заседание Совета Россия-НАТО.

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