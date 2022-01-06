Украина В Киеве на Рождество возможно закрытие ряда станций метро: список

2022-01-06 22:00

 

В пятницу, 7 января, возможно ограничение на вход для пассажиров пяти станций метро в центре города.

Об этом сообщает пресс-служба КГГА.

В зависимости от пассажиропотока возможно ограничение (закрытие) на вход для пассажиров станций метро:

«Золотые ворота»

«Контрактовая площадь»

«Почтовая площадь»

«Крещатик»

«Майдан Незалежности».

«Напоминаем, что в центре столицы продолжают работать новогодне-рождественские локации. Посетить локацию на Софийской площади можно до 16 января, на Контрактовой площади и около Арки дружбы народов – до 23 января», - говорится в сообщении.

Напомним, ранее сообщалось, что Министр здравоохранения Виктор Ляшко сообщил, что на Рождество, 7 января, в Украине не будут работать центры вакцинации.

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