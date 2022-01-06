В Киеве на Рождество возможно закрытие ряда станций метро: список

В пятницу, 7 января, возможно ограничение на вход для пассажиров пяти станций метро в центре города.
Об этом сообщает пресс-служба КГГА.
В зависимости от пассажиропотока возможно ограничение (закрытие) на вход для пассажиров станций метро:
«Золотые ворота»
«Контрактовая площадь»
«Почтовая площадь»
«Крещатик»
«Майдан Незалежности».
«Напоминаем, что в центре столицы продолжают работать новогодне-рождественские локации. Посетить локацию на Софийской площади можно до 16 января, на Контрактовой площади и около Арки дружбы народов – до 23 января», - говорится в сообщении.
Напомним, ранее сообщалось, что Министр здравоохранения Виктор Ляшко сообщил, что на Рождество, 7 января, в Украине не будут работать центры вакцинации.