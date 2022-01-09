Украина Когда нужно убирать новогоднюю елку: народные приметы и методы утилизации

2022-01-09 15:00

Елка - это неотъемлемый атрибут новогодних праздников, без которого не обходится практически ни одна семья. Дерево наряжают до 31 декабря, а вот стоит оно еще и после Рождества, создавая тем самым особую атмосферу в доме.

Но, как известно, праздники имеют свойство заканчиваться и лесную красавицу тоже нужно будет убрать. А вот когда это сделать лучше, мы сейчас и будем разбираться. Как не странно, но относительно этого вопроса существуют определенные приметы и традиции.

Когда убирать новогоднюю елку согласно традиций

Среди многих суеверных людей бытует обычай, что новогоднюю елку следует убирать не раньше Старого Нового Года, то есть 14 января. А вот наши предки делали это немного позднее.

В старину принято было считать, что убрать елку нужно до Крещения, т.е. до 19 января. В крещенский сочельник заканчивался период святок и начиналась подготовка тела и души к Великому посту. До 18 января нужно было провести генеральную уборку в доме, избавиться от ненужного, в том числе и от праздничного дерева.

Что делать с искусственной елкой, всем понятно. А вот как быть с живым деревцем - вопрос.

По народным приметам выносить елку на мусорку ни в коем случае нельзя. Таким образом можно потерять благополучие и достаток в доме. Ну а если вдруг во время "раздевания" елки у вас случайно разбилась игрушка, беспокоиться не стоит. В такой момент нужно загадать желание. Считается, что оно обязательно сбудется. А вот когда игрушки падают сами по себе, значит уже сам домовой намекает на необходимость избавиться от дерева.

Когда нужно убирать елку по мнению церкви

Церковь очень скептически относится к традиции наряжать новогоднюю елку. Все дело в том, что согласно христианским канонам этот обряд считается языческим. Тем не менее, если вы уже нарядили праздничное дерево, убирать его нужно правильно, согласно заветов церкви. Идеальным периодом для этого станут дни сразу после Васильева вечера (14 января) и до Крещения (19 января).

Мнение медиков

Если в вашем доме стоит живое дерево, то врачи настоятельно рекомендуют убрать его не позднее чем через три недель от дня установки. Все дело в том, что для детей, особенно маленьких или склонных к аллергическим реакциям, существует реальная опасность для здоровья. За этот период в елке могут появиться пылевые клещи или грибок. Среди аллергических реакций педиатры нередко отмечают детский насморк, зуд в глазах и носоглотке, чиханье. Поэтому если в доме живут имеющие аллергию члены семьи или маленькие дети, то елку лучше убрать через 7-10 дней после Нового года.

Как правильно утилизировать елку

Новогоднее дерево, принесенное из леса, лучше всего отправить в пункт утилизации елок. В последние годы во всех крупных городах их появляется достаточное количество. Там более старые деревья перерабатывают на опилки, которые в дальнейшем используются для отопления, для подстилки животным либо еще каких-то других целей. Более свежие праздничные деревья переправляют в зоопарки для лакомства местных жителей.

Ну а если в вашем городе либо селе таких пунктов нет, тогда правильнее всего будет дерево измельчить с помощью топора или пилы, а затем сжечь либо вынести на мусорку.