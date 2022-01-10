Украина УЗ запустила "Лыжный экспресс" в Карпаты - оплатить билеты можно тысячей Зеленского

2022-01-10 13:44

Укрзализныця назначила две дополнительные даты курсирования Лыжного экспресса по маршруту Киев – Славское: 10 и 16 января.

"Лыжный экспресс" Киев-Славское будет дополнительно курсировать 10 и 16 января 2022 года", - сообщает УЗ.

Поезд № 745/746 Киев-Славское будет отправляться из Киева в 6:02 и прибывать в конечный пункт в 13:54. В обратном направлении из Славска поезд будет отправляться в 16:20 и прибывать в Киев в 23:50.

На пути следования к горнолыжному курорту поезд будет останавливаться на станциях Святошино, Коростень, Львов, Стрый и Сколе. На маршруте курсирует скоростной поезд Hyundai Rotem.

Билеты можно приобрести на сайте и в официальном чат-боте Укрзализныци, оплатить их можно также картой єПідтримка любого банка.