Украина УЗ запустила "Лыжный экспресс" в Карпаты - оплатить билеты можно тысячей Зеленского

2022-01-10 13:44

Укрзализныця назначила две дополнительные даты курсирования Лыжного экспресса по маршруту Киев – Славское: 10 и 16 января.

"Лыжный экспресс" Киев-Славское будет дополнительно курсировать 10 и 16 января 2022 года", - сообщает УЗ.

Поезд № 745/746 Киев-Славское будет отправляться из Киева в 6:02 и прибывать в конечный пункт в 13:54. В обратном направлении из Славска поезд будет отправляться в 16:20 и прибывать в Киев в 23:50.

На пути следования к горнолыжному курорту поезд будет останавливаться на станциях Святошино, Коростень, Львов, Стрый и Сколе. На маршруте курсирует скоростной поезд Hyundai Rotem.

Билеты можно приобрести на сайте и в официальном чат-боте Укрзализныци, оплатить их можно также картой єПідтримка любого банка.

subscriber subscriber

Еще по теме

Стартовал прием заявок на получение тысячи Зеленского - как оформить карточку єПідтримка

2021-12-20 08:24

Еще новости в разделе "Украина"

УЗ запустила "Лыжный экспресс" в Карпаты - оплатить билеты можно тысячей Зеленского

2022-01-10 13:44

В Украине вернут обязательный техосмотр для всех авто: что будут проверять и столько придется платить

2022-01-10 09:02

Когда нужно убирать новогоднюю елку: народные приметы и методы утилизации

2022-01-09 15:00

Кассовые аппараты для "ФОПов": введение штрафов могут отсрочить

2022-01-09 14:00
Все статьи раздела "Украина"

Украина

УЗ запустила "Лыжный экспресс" в Карпаты - оплатить билеты можно тысячей Зеленского 2022-01-10 13:44
В Украине вернут обязательный техосмотр для всех авто: что будут проверять и столько придется платить 2022-01-10 09:02
Когда нужно убирать новогоднюю елку: народные приметы и методы утилизации 2022-01-09 15:00
Кассовые аппараты для "ФОПов": введение штрафов могут отсрочить 2022-01-09 14:00