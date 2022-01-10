Мир видео «Человек-Паук 3: нет пути домой» бьет рекорды, по сборам он обошел даже «Титаник»

2022-01-10 14:09

Фильму «Человек-Паук 3: нет пути домой» удалось записать на свой счёт очередное достижение. Картина обогнала в прокате США один из наиболее кассовых проектов за историю кинематографа – «Титаник», снятый Джеймсом Кэмероном. Третья часть заработала в США почти 667 миллионов долларов.

Напомним, мегауспешная кинолента о катастрофе лайнера в драматичной истории любви некогда собрала около 660 миллионов долларов в прокате Северной Америки.

Предполагается, что в свои четвертые выходные картина «Человек-Паук 3: нет пути домой» соберёт в прокате Северной Америки примерно тридцать миллионов долларов. К слову, эта сумма выше, чем у прочих картин, представленных незадолго до Нового года, в числе которых фильмы из серии «Звёздных войн».