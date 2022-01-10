Украина В Украине начали выдавать пластиковые карты єПідтримка

2022-01-10 21:00

 

Пластиковые карты с этой недели украинцам начали выдавать два банка. Получить их достаточно просто.

В Украине с 10 января началась выдача физических банковских карт єПідтримка для выплаты одной тысячи гривен полностью вакцинированным гражданам. Карты выдают Альфа-Банк и Monobank.

"С 10 января в отделениях Альфа-Банка можно получить пластиковые банковские карты для выплат 1 000 гривен по программе єПідтримка… Карта будет выдаваться новым клиентам, которым было недоступно оформление цифровой карты", - сообщила пресс-служба Альфа-Банка.

Для получения карты новому клиенту следует с паспортом и ИНН обратиться в любое отделение Альфа-Банка.

Как отметил соучредитель Monobank Олег Гороховский, оформить пластиковую карту пользователи смогут со вторника, 11 января, "с доставкой на выбранное отделение Новой Почты".

"Для этого нужно в последней версии приложения зайти в свою карту єПідтримка, выдвинуть карту свайпом влево и там в меню выбрать Выпустить пластиковую карту. Выпуск карты бесплатный, необходимо оплатить только тариф за доставку карты Новой Почтой – 50 грн", - написал Гороховский в своем Telegram.

Напомним, "вакцинальная тысяча" - это не наличные деньги, а сертификат для "культурного и спортивного развития украинцев". Ее также можно потратить на книги, а пенсионеры, могут на эти деньги купить лекарства.

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