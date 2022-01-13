Мир Звезды TikTok за год заработали 55,5 млн долларов - как повысить доходы на 200%

2022-01-13 08:25

Самые высокооплачиваемые звезды TikTok в мире в целом в прошлом году заработали 55,5 млн долларов. Этот доход на 200% превысил показатель предыдущего года, пишет в своем новом рейтинге Forbes.

Такие суммы тиктокеры заработали благодаря своей популярности, которая вышла за пределы платформы.

Кроме того, многие начали выпускать собственные реалити-шоу на ТВ, выходить на сцену вместе со звездами шоу-бизнеса и сниматься в проектах NETFLIX.

Однако известно, что от 30% до 50% блогеры получают от спонсорского контента за рекламу продуктов корпораций.

Рейтинг самых дорогих звезд в TikTok:

  • Чарли Д'Амелио с заработком 17,5 млн долларов и 133 млн подписчиков
  • Дикси Д'Амелио с заработком 10 млн долларов и 57 млн подписчиков
  • Эдисон Рэй с заработком 8,5 млн и 86 млн подписчиков
  • Белла Порч с заработком 5 млн и 87 млн подписчиков
  • Джош Ричардс с заработком 5 млн и 26 млн подписчиков
  • Крис Коллинс с заработком 4,75 млн и 42 млн подписчиков
  • Авани Грегг с заработком 4,75 млн и 39 млн подписчиков

 

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