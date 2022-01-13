Мир Звезды TikTok за год заработали 55,5 млн долларов - как повысить доходы на 200%

2022-01-13 08:25

Самые высокооплачиваемые звезды TikTok в мире в целом в прошлом году заработали 55,5 млн долларов. Этот доход на 200% превысил показатель предыдущего года, пишет в своем новом рейтинге Forbes.

Такие суммы тиктокеры заработали благодаря своей популярности, которая вышла за пределы платформы.

Кроме того, многие начали выпускать собственные реалити-шоу на ТВ, выходить на сцену вместе со звездами шоу-бизнеса и сниматься в проектах NETFLIX.

Однако известно, что от 30% до 50% блогеры получают от спонсорского контента за рекламу продуктов корпораций.

Рейтинг самых дорогих звезд в TikTok: