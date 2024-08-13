Мир В Китае состоялись Всемирные Игры Шаолинь

2024-08-13 12:27

Турнир состоялся на территории Монастыря Шаолинь (провинция Хэнань). В финальном этапе, пройдя через сложную систему строгого многоэтапного отбора, соревновались 144 мастеров шаолиньского кунг-фу, которые в нынешнем году представляли 47 стран.

По результатам соревнований, 10 мастеров завоевали почетный титул «Звезды кунг-фу».

В 2024 году «звездами кунг-фу» стали мастера из Китая, Австралии, Чехии, США, Перу, Замбии, а также некоторых других стран.

Напомним, Всемирные Игры Шаолинь – международный турнир боевых искусств, посвященный шаолиньскому кунг-фу.

Турнир проводится с 2022 года.

Спецификой Игр 2024 года стало то, что соревнования вышли за рамки сугубо боевых искусств, акцентируя на культурных ценностях духа Шаолинь, а также подчеркивая важную роль в укреплении глобального единства.

«Культура Шаолинь пропагандирует здоровый образ жизни, наделяя людей способностями преодолевать разные жизненные трудности и сохранять физическое и психическое равновесие», - подчеркивает Ши Юнсин (Shi Yongxin), настоятель Монастыря Шаолинь.

Игорь Шевырев.