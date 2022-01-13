Мир В США впервые выпустили монету, на которой изображена темнокожая женщина

2022-01-13 15:46

В США впервые выпустили монету, на которой изображена темнокожая женщина — Майя Энджелоу, которая была известной американской феминисткой и поэтессой. Номинал монеты 25 центов.

Энджелоу изображена с распростертыми руками, а позади нее летящая птица и восходящее солнце, которые "навеяны ее поэзией и символизируют ее образ жизни", передает ВВС.

Сообщается, что этот шаг приветствовала первая в стране женщина-министр финансов.

"Каждый раз, когда мы изменяем дизайн нашей валюты, у нас есть возможность сказать что-то о нашей стране — что мы ценим и как мы развивались как общество", — заявила в понедельник Джанет Йеллен.

На лицевой стороне монеты изображен традиционный бюст Джорджа Вашингтона, первого президента страны.

Энджелоу - поэт и активистка, была первой чернокожей женщиной, написавшей и исполнившей свое стихотворение “На пульсе утра" на инаугурации президента Билла Клинтона в 1993 году. Она умерла в 2014 году в возрасте 86 лет.