Мир Отказали в аборте: в Польше умерла беременная двойней женщина

2022-01-27 19:20

В Польше умерла 37-летняя беременная двойняшками женщина, передает "Новая Польша".

Отмечается, что происшествие произошло в городе Ченстохов.

Родственники покойной рассказала, что она попала в больницу с сильными болями в животе. Во время осмотра стало известно, что у женщины замер один плод из двойни. Медики отказались делать аборт, ожидая смерти второго плода.

Известно, что женщина на протяжении беременности носила в себе мертвый плод. После того, как умер второй ребенок, ей сделали аборт.

Сообщается, что у беременной развился сепсис, но в медицинских документах врачи этого не указали. В воскресенье, 23 января, у пациентки остановилось сердце, но ее успешно реанимировали. На следующий день началась агония, большинство органов перестали работать. Ее перевели в другую больницу.

Сообщается, что женщина скончалась 25 января. У нее осталось трое детей.

Следует отметить, что сейчас аборт в Польше можно сделать только в двух случаях - если женщина забеременела из-за изнасилования или если плод угрожает жизни или здоровью матери.