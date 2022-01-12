Политика Столтенберг о переговорах НАТО и России: наши разногласия по Украине будет сложно преодолеть

2022-01-12 17:20

 

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что встреча Совета НАТО-Россия была важной. При этом он подчеркнул, что в ходе переговоров была серьезная дискуссия по ситуации вокруг Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг по итогам Совета Россия-НАТО.

"Встреча была важной. У нас была серьезная прямая дискуссия по ситуации вокруг Украины и последствиям для европейской безопасности. Наши разногласия будет сложно преодолеть", - заявил Столтенберг.

Напомним, сегодня в Брюсселе прошло заседание Совета Россия-НАТО, главной темой которого стали потенциальная угроза военного вторжения РФ в Украину и американское присутствие в Европе. Также Москва представит свои требования по нерасширению НАТО на восток, в том числе за счет Украины.

Кроме того, The New York Times писал, что Владимир Путин отложил возможное вторжение в Украину ближе к весне.

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